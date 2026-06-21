Karina García sigue sonando después de su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos, estrenada el año pasado. A pesar de no haber ganado, ni de ser finalista, se ha sabido mantener en el ojo público, posicionándose como una de las creadoras de contenido más comentadas del país.

En las últimas semanas, la influencer ha estado algo alejada de las redes sociales y de los eventos públicos, lo que ha dado pie a avivar el rumor que apunta a que posiblemente esté embarazada de su actual pareja, el reguetonero Kris R.

Sin embargo, recientemente llamó la atención desde su cuenta de Instagram, donde cuenta con 5 millones y medio de seguidores, Karina García ha compartido algunos detalles de su reciente “escapadita” a Santa Marta acompañada de sus dos hijos, Isabella y Valentino.

Entre sus historias, la antioqueña grabó el momento en el que está compartiendo con su hijo, parece que están coloreando un libro, y el pequeño dice que ella es la mejor mamá del mundo, a lo que ella de inmediato dice: “la peor, dicen por ahí”, el niño le refuta y ella insiste, a lo que Valentino agrega: “entonces borra ese video”.

Más adelante Isabella dice para provocar: “la peor mamá del mundo” y su hermano le responde: “Respeta a mi mamá, Isabella y también a su propia mamá”, ella bromea y dice que Karina no es su mamá, entonces él le contesta; “entonces váyase”, desatando risas entre madre e hija.