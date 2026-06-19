Elianis Garrido abrió su corazón y habló de una de las etapas más difíciles de su vida como empresaria. Ella reveló en entrevista con Lo Sé Todo que fue víctima de un presunto desfalco dentro de su empresa, situación que le habría dejado pérdidas superiores a los 20 millones de pesos.
La presentadora contó que las irregularidades ocurrieron durante varios meses y que la persona involucrada hacía parte de su círculo de confianza. Aunque prefirió no revelar su identidad, aseguró que el episodio la obligó a revisar con mayor rigor el manejo interno de sus negocios.
Elianis Garrido habló del presunto desfalco en su empresa
Durante la entrevista, Elianis Garrido explicó que descubrió una importante fuga de dinero en sus centros de baile. Al ser consultada por el monto de las pérdidas, confirmó que la cifra superaba los 10 millones de pesos y, ante la insistencia de los presentadores, admitió que era superior a los 20 millones.
La barranquillera reconoció que el golpe económico fue duro, pero también dejó aprendizajes sobre liderazgo, administración y confianza. Según dijo, durante mucho tiempo enfocó su energía en el crecimiento de sus academias y en el talento humano, mientras algunos procesos administrativos quedaron en segundo plano.
“Hoy en día estoy al frente de todo. Con un gran equipo, eso sí, gloria a Dios, pero estoy al frente de todo”, expresó Garrido.
La empresaria reorganizó el manejo de sus negocios
Tras lo ocurrido, Elianis aseguró que tomó decisiones para involucrarse directamente en áreas clave de su empresa. Actualmente, participa en procesos de contabilidad, publicidad, creación de contenido y manejo de personal.
La también creadora de centros de baile en Colombia afirmó que esta experiencia cambió su manera de dirigir y la llevó a tener una visión más completa sobre lo que significa sostener un emprendimiento.
Pese al impacto económico, Garrido aseguró que no guarda rencor hacia la persona señalada. “Tengo una frase, que el karma sabe todas las direcciones. No me corresponde a mí”, manifestó.
El estrés la llevó a una crisis de salud
Elianis Garrido también reveló que las consecuencias del presunto desfalco no fueron únicamente económicas. La presión, el estrés y la carga emocional terminaron afectando gravemente su salud.
“Tuve una crisis con mi estómago de gastritis muy crónica, casi úlcera, y un problema con mi colon que me puso contra la pared”, relató.
La situación fue tan delicada que tuvo que permanecer seis días internada en una clínica para recibir atención médica especializada. Para la empresaria, ese episodio fue una advertencia sobre la importancia de escuchar al cuerpo antes de llegar al límite.
“Gloria a Dios, mi cuerpo habló a tiempo. Puse el pare en ese momento, sigo un tratamiento, pero aprendí que nada de esto es más valioso que mi salud”, aseguró.
Una lección sobre salud, trabajo y límites
En su testimonio, Elianis Garrido reflexionó sobre la forma en que muchas personas normalizan el cansancio, la ansiedad y los dolores físicos cuando están enfocadas en cumplir responsabilidades laborales.
“Empecé a normalizar el dormir mis dolores físicos y emocionales, y el cuerpo colapsó”, confesó.
La barranquillera aseguró que esta etapa le permitió reorganizar sus prioridades y entender que el bienestar físico y mental debe estar por encima de cualquier proyecto profesional.