Elianis Garrido abrió su corazón y habló de una de las etapas más difíciles de su vida como empresaria. Ella reveló en entrevista con Lo Sé Todo que fue víctima de un presunto desfalco dentro de su empresa, situación que le habría dejado pérdidas superiores a los 20 millones de pesos.

La presentadora contó que las irregularidades ocurrieron durante varios meses y que la persona involucrada hacía parte de su círculo de confianza. Aunque prefirió no revelar su identidad, aseguró que el episodio la obligó a revisar con mayor rigor el manejo interno de sus negocios.

Elianis Garrido habló del presunto desfalco en su empresa

Durante la entrevista, Elianis Garrido explicó que descubrió una importante fuga de dinero en sus centros de baile. Al ser consultada por el monto de las pérdidas, confirmó que la cifra superaba los 10 millones de pesos y, ante la insistencia de los presentadores, admitió que era superior a los 20 millones.

La barranquillera reconoció que el golpe económico fue duro, pero también dejó aprendizajes sobre liderazgo, administración y confianza. Según dijo, durante mucho tiempo enfocó su energía en el crecimiento de sus academias y en el talento humano, mientras algunos procesos administrativos quedaron en segundo plano.

“Hoy en día estoy al frente de todo. Con un gran equipo, eso sí, gloria a Dios, pero estoy al frente de todo”, expresó Garrido.