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¿Se confirmó el romance entre Majida Issa y Roberto Romano?

Mié, 17/06/2026 - 15:16
Esta sería la prueba que confirmaría que Majida Issa y el actor mexicano, Roberto Romano, se dieron una oportunidad.
Majida Issa nuevo novio
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Elaborada con IA

El nombre de Majida Issa vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no solo por su esperado regreso a la exitosa franquicia Sin senos sí hay paraíso, sino también por los rumores que apuntan a una posible reconciliación sentimental con el actor mexicano Roberto Romano.

La actriz inició el año con importantes proyectos profesionales, entre ellos su retorno al papel de La Diabla, personaje que marcó un antes y un después en su carrera internacional. Sin embargo, en los últimos días la atención de los seguidores se ha centrado en su vida personal tras la difusión de información que sugiere que habría retomado su relación con Romano.

El romance que habría nacido en los estudios de televisión

Las versiones sobre una relación entre Majida Issa y Roberto Romano comenzaron a circular desde mediados de 2025. De acuerdo con información revelada en programas de entretenimiento, ambos actores se habrían conocido durante las grabaciones de producciones realizadas simultáneamente en las instalaciones del Canal RCN.

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el romance, diversas apariciones y comentarios en medios especializados alimentaron las especulaciones durante varios meses.

A comienzos de 2026, los rumores parecían haber llegado a su fin luego de que Issa protagonizara un video en redes sociales junto a Carmen Villalobos en el que ambas se declaraban solteras, una publicación que rápidamente se volvió viral.

Una visita que volvió a encender las especulaciones

La situación cambió nuevamente cuando desde un programa matutino de televisión aseguraron que la pareja habría decidido darse una segunda oportunidad.

Según la información divulgada, Roberto Romano habría viajado recientemente a Bogotá para encontrarse con la sanandresana. La versión fue respaldada con una fotografía de ambos compartiendo un momento en la capital del país y con publicaciones del actor mexicano que mostraban su presencia en la ciudad.

Las imágenes fueron suficientes para que seguidores y medios especializados comenzaran a hablar nuevamente de una posible reconciliación.

Una relación marcada por la distancia

Uno de los principales desafíos para la pareja sería la distancia geográfica. Mientras Majida Issa permanece gran parte del tiempo en Colombia debido a sus compromisos profesionales, Roberto Romano desarrolla buena parte de su carrera en México y Estados Unidos.

De acuerdo con las versiones conocidas, ambos habrían acordado mantener una relación a distancia mientras continúan atendiendo sus respectivas agendas laborales.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el estado actual de su vínculo sentimental.

El exitoso regreso de Majida Issa a la televisión internacional

Paralelamente a los rumores amorosos, Majida Issa vive uno de los momentos más importantes de su carrera reciente gracias a su regreso a Sin senos sí hay paraíso.

La actriz retomó el papel de La Diabla tras varios años alejada de la franquicia. Su regreso fue uno de los más esperados por los seguidores de la producción y responde, según ha contado la propia artista, al constante pedido del público que deseaba verla nuevamente interpretando al icónico personaje.

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Majida Issa
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