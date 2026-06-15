Sebastián Martínez finalmente regresa a Rosario Tijeras

Sebastián Martínez sorprendió a sus seguidores al confirmar oficialmente su regreso a la exitosa franquicia de Rosario Tijeras en Netflix. La noticia fue anunciada a través de sus redes sociales, donde reveló que volverá a interpretar a Daniel Salgado, conocido como ‘El Ángel’, uno de los personajes más recordados de la versión mexicana de la historia.

El anuncio generó una inmediata reacción entre los fanáticos de la serie, quienes celebraron el regreso de uno de los protagonistas más importantes de la trama protagonizada por la actriz mexicana Bárbara de Regil.

Sebastián Martínez vuelve al universo de Rosario Tijeras

La nueva temporada marcará el regreso de Daniel Salgado, un personaje que logró consolidarse como una de las figuras más relevantes dentro de la adaptación mexicana de Rosario Tijeras, una producción que alcanzó gran popularidad en América Latina y otras regiones gracias a su mezcla de acción, drama y suspenso.

La confirmación del actor desató una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron su emoción por volver a verlo en una de las producciones más exitosas del catálogo latinoamericano de Netflix.