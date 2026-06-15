Sebastián Martínez finalmente regresa a Rosario Tijeras

Sebastián Martínez sorprendió a sus seguidores al confirmar oficialmente su regreso a la exitosa franquicia de Rosario Tijeras en Netflix. La noticia fue anunciada a través de sus redes sociales, donde reveló que volverá a interpretar a Daniel Salgado, conocido como ‘El Ángel’, uno de los personajes más recordados de la versión mexicana de la historia.
El anuncio generó una inmediata reacción entre los fanáticos de la serie, quienes celebraron el regreso de uno de los protagonistas más importantes de la trama protagonizada por la actriz mexicana Bárbara de Regil.
Sebastián Martínez vuelve al universo de Rosario Tijeras
La nueva temporada marcará el regreso de Daniel Salgado, un personaje que logró consolidarse como una de las figuras más relevantes dentro de la adaptación mexicana de Rosario Tijeras, una producción que alcanzó gran popularidad en América Latina y otras regiones gracias a su mezcla de acción, drama y suspenso.
La confirmación del actor desató una ola de comentarios en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron su emoción por volver a verlo en una de las producciones más exitosas del catálogo latinoamericano de Netflix.
El recuerdo de la icónica Rosario Tijeras colombiana
Aunque la noticia está relacionada con la versión mexicana de la serie, para muchos colombianos el anuncio también revivió el recuerdo de la inolvidable adaptación realizada por RCN Televisión en 2010, basada en la novela homónima del escritor Jorge Franco.
En aquella producción, Sebastián Martínez interpretó a Emilio, un joven de clase alta profundamente enamorado de Rosario, quien quedó atrapado en un intenso triángulo amoroso que marcó a toda una generación de televidentes.
Su actuación se convirtió en una de las más destacadas de la historia, gracias a la complejidad emocional de un personaje que representaba el contraste entre dos mundos completamente distintos.
Un elenco que dejó huella en la televisión colombiana
La versión colombiana contó con la actuación de María Fernanda Yepes, quien dio vida a una de las interpretaciones más recordadas de Rosario Tijeras. Su personaje, fuerte, rebelde y marcado por la violencia, se convirtió en un referente de la televisión nacional.
Junto a ella estuvo Andrés Sandoval, encargado de interpretar a Antonio, el amigo incondicional que vivió una intensa historia marcada por el amor, la obsesión y la tragedia.
La química entre los tres protagonistas convirtió la producción en un fenómeno de audiencia y en una de las novelas más exitosas de la televisión colombiana de la última década.