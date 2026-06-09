“Es un voto indigno”, Margarita Rosa sobre Abelardo de la Espriella

Margarita Rosa de Francisco volvió a convertirse en tendencia nacional tras publicar un video en sus redes sociales en el que expresó, de nuevo, abiertamente su respaldo al senador Iván Cepeda de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

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La caleña, recordada internacionalmente por su emblemático papel de ‘Gaviota’ en la exitosa producción Café, con aroma de mujer, ha mantenido una participación constante en el debate político durante los últimos años, consolidándose como una de las voces más visibles del sector progresista en el país.

Margarita Rosa de Francisco expresó su apoyo a Iván Cepeda

En el video, que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones, Margarita Rosa explicó las razones por las que considera que Iván Cepeda representa una opción capaz de promover el diálogo y la estabilidad institucional.

Según la actriz, el senador ha demostrado a lo largo de su trayectoria una disposición permanente para conversar con sectores políticos diversos, incluso con figuras ideológicamente distantes.

“Con Iván se van a poder reunir. Iván está dispuesto al diálogo, siempre lo ha demostrado, incluso con personas que están en una orilla política tan diferente como la de José Félix Lafaurie”, afirmó.

La escritora destacó además que el país atraviesa un momento decisivo y que la elección presidencial tendrá profundas repercusiones para el futuro de Colombia.

La crítica de Margarita Rosa a Abelardo de la Espriella

Uno de los apartes que más controversia generó fue su referencia al abogado y candidato Abelardo de la Espriella, a quien señaló como una alternativa política que, en su opinión, representa riesgos para los derechos humanos y la convivencia democrática.

La artista fue especialmente enfática al cuestionar el respaldo de algunas mujeres al dirigente político.

“El voto de cualquier mujer por Abelardo de la Espriella es un voto indigno. Yo creo que el voto que vamos a dar ya casi que no es ideológico, es un voto de vida o muerte”, manifestó durante su intervención.