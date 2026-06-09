“Es un voto indigno”, Margarita Rosa sobre Abelardo de la Espriella

Margarita Rosa de Francisco volvió a convertirse en tendencia nacional tras publicar un video en sus redes sociales en el que expresó, de nuevo, abiertamente su respaldo al senador Iván Cepeda de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia.
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La caleña, recordada internacionalmente por su emblemático papel de ‘Gaviota’ en la exitosa producción Café, con aroma de mujer, ha mantenido una participación constante en el debate político durante los últimos años, consolidándose como una de las voces más visibles del sector progresista en el país.
Margarita Rosa de Francisco expresó su apoyo a Iván Cepeda
En el video, que rápidamente se viralizó y generó miles de reacciones, Margarita Rosa explicó las razones por las que considera que Iván Cepeda representa una opción capaz de promover el diálogo y la estabilidad institucional.
Según la actriz, el senador ha demostrado a lo largo de su trayectoria una disposición permanente para conversar con sectores políticos diversos, incluso con figuras ideológicamente distantes.
“Con Iván se van a poder reunir. Iván está dispuesto al diálogo, siempre lo ha demostrado, incluso con personas que están en una orilla política tan diferente como la de José Félix Lafaurie”, afirmó.
La escritora destacó además que el país atraviesa un momento decisivo y que la elección presidencial tendrá profundas repercusiones para el futuro de Colombia.
La crítica de Margarita Rosa a Abelardo de la Espriella
Uno de los apartes que más controversia generó fue su referencia al abogado y candidato Abelardo de la Espriella, a quien señaló como una alternativa política que, en su opinión, representa riesgos para los derechos humanos y la convivencia democrática.
La artista fue especialmente enfática al cuestionar el respaldo de algunas mujeres al dirigente político.
“El voto de cualquier mujer por Abelardo de la Espriella es un voto indigno. Yo creo que el voto que vamos a dar ya casi que no es ideológico, es un voto de vida o muerte”, manifestó durante su intervención.
Las declaraciones provocaron una fuerte discusión en plataformas digitales, donde usuarios respaldaron y criticaron sus afirmaciones por igual.
Llamado a los indecisos antes de las elecciones
En la parte final de su mensaje, Margarita Rosa de Francisco dirigió un llamado a los ciudadanos que aún no han tomado una decisión sobre su voto, invitándolos a analizar cuidadosamente las propuestas de los candidatos antes de acudir a las urnas.
La actriz advirtió sobre lo que considera los riesgos de una eventual llegada de sectores de extrema derecha al poder y defendió la figura de Iván Cepeda como un líder comprometido con el respeto a los derechos fundamentales.
“Este video es para rogarles a los indecisos que no permitan que nuestro país se suicide con una persona que va completamente en contra de los derechos humanos. Iván es un señor que no va a perseguir a nadie ni va a volver este país un pozo de sangre”, expresó.
Como suele ocurrir con los pronunciamientos políticos de Margarita Rosa de Francisco, el video generó una intensa conversación en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron su posición y destacaron su defensa de las causas progresistas, otros cuestionaron el tono de sus declaraciones y rechazaron sus críticas hacia los sectores de oposición.