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Jueza declara ilegales pruebas clave en caso Lili Pink

La decisión se basa en presuntas irregularidades procesales de la Fiscalía durante la obtención y legalización de información recolectada en allanamientos. El proceso judicial continúa.
Juez
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Kienyke IA

El proceso judicial por el caso Lili Pink tuvo un nuevo giro luego de que una jueza de control de garantías declarara la ilegalidad material y formal de parte de las pruebas obtenidas por la Fiscalía durante la investigación por presunto contrabando y lavado de activos.

La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada el 23 de julio, en la que la jueza Laudi Mayerling Cuadrado concluyó que se presentaron irregularidades en el trámite para obtener y legalizar la información recolectada en los allanamientos, lo que, a su juicio, vulneró el debido proceso.

 

La funcionaria judicial aclaró que la decisión no cuestiona el contenido de las pruebas, sino la forma en que fueron obtenidas e incorporadas al proceso. Además, llamó la atención a la Fiscalía por presuntas fallas en el trámite, entre ellas la omisión de citar a todas las partes involucradas y el incumplimiento de requerimientos del despacho judicial.

Como consecuencia, la jueza determinó que la información obtenida a partir de ese procedimiento deberá ser excluida del proceso, aunque aún está por definirse el alcance que esta decisión tendrá sobre la investigación.

El caso involucra a ocho procesados, quienes no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir, entre otros.

La próxima audiencia quedó programada para el 11 de agosto, cuando continuará el proceso judicial.

Lili Pink
Fiscalía General de la Nación
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