Jueza declara ilegales pruebas clave en caso Lili Pink

La funcionaria judicial aclaró que la decisión no cuestiona el contenido de las pruebas, sino la forma en que fueron obtenidas e incorporadas al proceso. Además, llamó la atención a la Fiscalía por presuntas fallas en el trámite, entre ellas la omisión de citar a todas las partes involucradas y el incumplimiento de requerimientos del despacho judicial.

Como consecuencia, la jueza determinó que la información obtenida a partir de ese procedimiento deberá ser excluida del proceso, aunque aún está por definirse el alcance que esta decisión tendrá sobre la investigación.

El caso involucra a ocho procesados, quienes no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir, entre otros.

La próxima audiencia quedó programada para el 11 de agosto, cuando continuará el proceso judicial.