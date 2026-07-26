Asesinan a un hombre durante presunto intento de robo

La inseguridad en Bogotá volvió a quedar en evidencia este sábado 25 de julio, luego de que un hombre fuera asesinado durante un presunto intento de robo en las inmediaciones de la estación Héroes de TransMilenio, sobre la Autopista Norte.
De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades y conocida por distintos medios, la víctima fue abordada por un hombre que, al parecer, intentó despojarla de sus pertenencias. Durante el hecho, el presunto delincuente la atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte en el lugar.
Tras la agresión, un ciudadano que presenció lo ocurrido decidió perseguir al sospechoso y logró retenerlo con la ayuda de otras personas hasta la llegada de uniformados de la Policía.
La captura se produjo a la altura del sector del McDonald's del Polo. La Policía confirmó que el señalado agresor fue detenido en flagrancia y que, según las primeras versiones, sería un habitante de calle.
Videos difundidos en redes sociales muestran a la víctima tendida sobre el separador de la vía, mientras varios ciudadanos rodeaban al presunto responsable antes de que fuera entregado a las autoridades.
Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad del hombre asesinado y continúan adelantando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen. El capturado será presentado ante la Fiscalía para responder por el delito de homicidio.