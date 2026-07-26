Asesinan a un hombre durante presunto intento de robo

La inseguridad en Bogotá volvió a quedar en evidencia este sábado 25 de julio, luego de que un hombre fuera asesinado durante un presunto intento de robo en las inmediaciones de la estación Héroes de TransMilenio, sobre la Autopista Norte.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades y conocida por distintos medios, la víctima fue abordada por un hombre que, al parecer, intentó despojarla de sus pertenencias. Durante el hecho, el presunto delincuente la atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte en el lugar.