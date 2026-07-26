El presentador, locutor y músico colombiano Diego Sáenz generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar el accidente que sufrió mientras practicaba paracaidismo.
Lo que comenzó como una actividad de aventura y emoción terminó en una compleja situación de salud, después de que una maniobra durante el aterrizaje saliera mal y le ocasionara graves lesiones.
Sáenz explicó que el incidente ocurrió mientras realizaba un salto con su equipo de paracaidismo. De acuerdo con su relato, algunos errores durante la fase final del descenso provocaron una fuerte caída que afectó principalmente su pierna derecha.
El momento quedó grabado en video y posteriormente decidió compartir las imágenes para contar su experiencia y enviar un mensaje de prevención a quienes practican este tipo de actividades.
El accidente le dejó fracturas y un largo proceso de recuperación
Luego del impacto, el comunicador tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Allí fue diagnosticado con varias fracturas, entre ellas una lesión expuesta en tibia, peroné y tobillo, por lo que debió someterse a procedimientos quirúrgicos y comenzar un proceso de recuperación.
A través de sus redes sociales, Diego Sáenz relató los momentos de angustia que vivió después del accidente y reconoció que esta experiencia representó un desafío tanto físico como emocional. Sin embargo, aseguró que mantiene una actitud positiva y que está concentrado en avanzar paso a paso durante su rehabilitación.
El presentador también aprovechó la situación para reflexionar sobre la importancia de la preparación, la responsabilidad y el cuidado al realizar deportes de alto riesgo.
Según comentó, compartir el video del accidente tenía como propósito que otras personas pudieran aprender de lo sucedido y tomar mayores precauciones.
Actualmente, Sáenz continúa enfocado en su recuperación médica con el objetivo de regresar poco a poco a sus actividades profesionales. Además, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido por parte de familiares, amigos y seguidores, quienes le han enviado mensajes de ánimo durante esta etapa.
La sinceridad con la que el presentador contó lo ocurrido fue destacada por sus seguidores, quienes resaltaron su valentía al transformar un momento difícil en una oportunidad para generar conciencia y dejar una enseñanza sobre la importancia de actuar con precaución frente a los desafíos extremos.