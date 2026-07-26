El presentador, locutor y músico colombiano Diego Sáenz generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar el accidente que sufrió mientras practicaba paracaidismo.

Lo que comenzó como una actividad de aventura y emoción terminó en una compleja situación de salud, después de que una maniobra durante el aterrizaje saliera mal y le ocasionara graves lesiones.

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Sáenz explicó que el incidente ocurrió mientras realizaba un salto con su equipo de paracaidismo. De acuerdo con su relato, algunos errores durante la fase final del descenso provocaron una fuerte caída que afectó principalmente su pierna derecha.

El momento quedó grabado en video y posteriormente decidió compartir las imágenes para contar su experiencia y enviar un mensaje de prevención a quienes practican este tipo de actividades.

El accidente le dejó fracturas y un largo proceso de recuperación

Luego del impacto, el comunicador tuvo que ser trasladado a un centro médico para recibir atención especializada. Allí fue diagnosticado con varias fracturas, entre ellas una lesión expuesta en tibia, peroné y tobillo, por lo que debió someterse a procedimientos quirúrgicos y comenzar un proceso de recuperación.