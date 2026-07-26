A seis meses de la muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más reconocidos de la música popular colombiana, su familia continúa realizando homenajes para mantener vigente el recuerdo del cantante y su legado.

En esta ocasión, sus seres queridos sorprendieron a sus seguidores al revelar imágenes de un imponente monumento creado en su honor.

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Las fotografías fueron compartidas por Alejandro Jiménez, hermano del intérprete de 'Aventurero', quien mostró detalles del lugar donde reposa el artista.

Lo que más llamó la atención de los seguidores fue una gran estatua dorada con la imagen de Yeison, ubicada como pieza principal del monumento y pensada como un símbolo de reconocimiento a su carrera musical y al cariño que siempre recibió del público.

Junto a la publicación, Alejandro dedicó unas emotivas palabras a su hermano, destacando la conexión que tuvieron en vida y asegurando que el amor por Yeison permanecerá más allá de cualquier espacio físico.

“El mejor, de la gente y para la gente”, fue una de las frases que acompañó el mensaje, generando múltiples reacciones entre los fanáticos que aún recuerdan con tristeza la partida del cantante.