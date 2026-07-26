A seis meses de la muerte de Yeison Jiménez, uno de los artistas más reconocidos de la música popular colombiana, su familia continúa realizando homenajes para mantener vigente el recuerdo del cantante y su legado.
En esta ocasión, sus seres queridos sorprendieron a sus seguidores al revelar imágenes de un imponente monumento creado en su honor.
Las fotografías fueron compartidas por Alejandro Jiménez, hermano del intérprete de 'Aventurero', quien mostró detalles del lugar donde reposa el artista.
Lo que más llamó la atención de los seguidores fue una gran estatua dorada con la imagen de Yeison, ubicada como pieza principal del monumento y pensada como un símbolo de reconocimiento a su carrera musical y al cariño que siempre recibió del público.
Junto a la publicación, Alejandro dedicó unas emotivas palabras a su hermano, destacando la conexión que tuvieron en vida y asegurando que el amor por Yeison permanecerá más allá de cualquier espacio físico.
“El mejor, de la gente y para la gente”, fue una de las frases que acompañó el mensaje, generando múltiples reacciones entre los fanáticos que aún recuerdan con tristeza la partida del cantante.
Aunque las exequias de Yeison Jiménez se llevaron a cabo en enero de este año en Bogotá, su familia no ha revelado detalles sobre la ubicación exacta del nuevo monumento. Esta decisión ha generado curiosidad entre sus seguidores, quienes han interpretado la obra como una forma de conservar vivo el legado del artista que dejó una importante huella en la música popular colombiana.
El homenaje llega en un momento especial para quienes siguen la trayectoria del cantante, pues recientemente se estrenó “Mala de Profesión”, una canción inédita que Yeison dejó grabada antes de su fallecimiento. Además, se han anunciado nuevos proyectos relacionados con su imagen y su música, con el objetivo de continuar acercando su trabajo a sus seguidores.
La figura de Yeison Jiménez permanece presente en la memoria de miles de personas que encontraron en sus canciones historias de amor, desamor y superación. El monumento presentado por su familia no solo representa un lugar de descanso, sino también un recordatorio del impacto que tuvo su carrera y del cariño que logró conquistar en Colombia y otros lugares donde su música llegó.