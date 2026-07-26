“Para que no me olvides”: homenaje a los periodistas Cristian Herrera y Mateo Pérez

El Festival Gabo 2026 presenta “Para que no me olvides”, una exposición dedicada a recordar la vida, el oficio y el legado de los periodistas colombianos Cristian Herrera y Mateo Pérez Rueda.

La muestra no se concentra únicamente en las circunstancias de sus asesinatos. Su propósito es presentar el trabajo que desarrollaron, las comunidades que acompañaron y las realidades que hicieron visibles a través de sus publicaciones.

A través de textos, voces, sonidos y referencias a los territorios que recorrieron, la exposición invita a reflexionar sobre la importancia del periodismo regional y sobre las consecuencias que enfrenta una sociedad cuando uno de sus periodistas es silenciado.

Cristian Herrera, una voz de Norte de Santander

Durante más de dos décadas, Cristian Herrera documentó la realidad de Norte de Santander y de la frontera colombo-venezolana. Se desempeñó como reportero judicial, investigador, formador de periodistas y defensor de la libertad de prensa.

Su trabajo abordó asuntos relacionados con la violencia, la seguridad, la corrupción, el poder y la gestión pública. Herrera también dirigió medios digitales como Cúcuta Real y Cúcuta Rojo Vivo, y había recibido amenazas relacionadas con su actividad profesional.

El periodista fue asesinado el 6 de junio de 2026 en Cúcuta. Su muerte generó llamados de organizaciones nacionales e internacionales para que las autoridades esclarezcan plenamente los responsables y los motivos del crimen.

Mateo Pérez y el periodismo desde el norte de Antioquia

Mateo Pérez Rueda construyó su carrera desde el norte de Antioquia, donde dirigía la revista digital El Confidente. Desde ese medio informó sobre el conflicto armado, la política local y las situaciones cotidianas de las comunidades afectadas por la violencia.

Su periodismo buscaba vigilar al poder y llevar información a municipios y zonas rurales con poca presencia de los grandes medios de comunicación. Pérez fue asesinado en mayo de 2026, después de trasladarse a una zona rural de Briceño, Antioquia, para realizar labores periodísticas.

Los asesinatos de Mateo Pérez y Cristian Herrera evidenciaron nuevamente los riesgos que enfrentan los comunicadores que cubren el conflicto, la corrupción y las actividades de grupos armados desde las regiones. Ambos fueron los primeros periodistas asesinados en Colombia durante 2026.

Una reflexión sobre el periodismo local

“Para que no me olvides” busca mostrar aquello que el país perdió con sus asesinatos: dos maneras de observar los territorios, formular preguntas, registrar la memoria y acompañar a comunidades que pocas veces ocupan un lugar central en la agenda nacional.

La exposición hace parte de la edición 14 del Festival Gabo, que se realiza en Bogotá del 24 al 26 de julio de 2026. La muestra puede visitarse en el hall de la biblioteca del Gimnasio Moderno, uno de los escenarios principales del encuentro.

Con este homenaje, el Festival Gabo recuerda que el asesinato de un periodista no representa solamente la pérdida de una vida, sino también un ataque contra el derecho de las comunidades a estar informadas y a conservar la memoria de sus territorios.