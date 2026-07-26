Una mansión marcada por la historia de Shakira y Piqué

Durante casi una década, la vivienda fue uno de los lugares más importantes para la artista barranquillera. En este espacio, Shakira compartió parte de su vida junto a Piqué, disfrutó momentos familiares con sus hijos y continuó desarrollando varios proyectos de su exitosa carrera musical.

La propiedad también llamó la atención por sus amplias instalaciones y características de lujo. Entre sus espacios se encuentran zonas exteriores de gran tamaño, áreas deportivas, piscinas, gimnasio, sala de cine y un estudio de grabación, además de diferentes espacios diseñados para brindar privacidad y comodidad a sus residentes.

Con la llegada de Lamine Yamal, la residencia inicia una nueva etapa relacionada nuevamente con una figura reconocida mundialmente.

El futbolista, quien ha ganado protagonismo por su talento dentro de las canchas, decidió invertir en una propiedad que combina exclusividad, ubicación privilegiada y una historia vinculada a grandes personalidades del entretenimiento y el deporte.

La noticia despertó interés entre los seguidores de Shakira y los aficionados al fútbol, quienes recordaron la importancia que tuvo esta mansión en la vida de la cantante durante su etapa en Barcelona.

Ahora, la vivienda que estuvo asociada durante años a la artista colombiana comienza un nuevo capítulo bajo el nombre de Lamine Yamal, quien se suma a la lista de figuras que han dejado su huella en esta lujosa propiedad.