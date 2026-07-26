Inicio
Entretenimiento

La mansión de Shakira en Barcelona ahora tendría un nuevo dueño: Lamine Yamal

El futbolista Lamine Yamal habría adquirió la lujosa residencia de Shakira y Piqué, valorada en cerca de 11 millones de euros.
Shakira
Créditos:
Instagram

La exclusiva mansión que durante varios años estuvo ligada a la vida personal de Shakira y Gerard Piqué en Barcelona vuelve a ser noticia. 

La propiedad, ubicada en Esplugues de Llobregat, España, tiene ahora un nuevo habitante: el futbolista Lamine Yamal, una de las grandes figuras del FC Barcelona y una de las promesas más destacadas del fútbol internacional.

¿Cuánto dinero vale la mansión de Shakira en Barcelona?

El joven delantero adquirió la residencia que perteneció a la cantante colombiana y al exjugador español en una operación estimada en cerca de 11 millones de euros. El inmueble, que durante años fue escenario de momentos familiares y profesionales de Shakira, ahora se convierte en el nuevo hogar del deportista.

Una mansión marcada por la historia de Shakira y Piqué

Durante casi una década, la vivienda fue uno de los lugares más importantes para la artista barranquillera. En este espacio, Shakira compartió parte de su vida junto a Piqué, disfrutó momentos familiares con sus hijos y continuó desarrollando varios proyectos de su exitosa carrera musical.

La propiedad también llamó la atención por sus amplias instalaciones y características de lujo. Entre sus espacios se encuentran zonas exteriores de gran tamaño, áreas deportivas, piscinas, gimnasio, sala de cine y un estudio de grabación, además de diferentes espacios diseñados para brindar privacidad y comodidad a sus residentes.

Con la llegada de Lamine Yamal, la residencia inicia una nueva etapa relacionada nuevamente con una figura reconocida mundialmente. 

El futbolista, quien ha ganado protagonismo por su talento dentro de las canchas, decidió invertir en una propiedad que combina exclusividad, ubicación privilegiada y una historia vinculada a grandes personalidades del entretenimiento y el deporte.

La noticia despertó interés entre los seguidores de Shakira y los aficionados al fútbol, quienes recordaron la importancia que tuvo esta mansión en la vida de la cantante durante su etapa en Barcelona. 

Ahora, la vivienda que estuvo asociada durante años a la artista colombiana comienza un nuevo capítulo bajo el nombre de Lamine Yamal, quien se suma a la lista de figuras que han dejado su huella en esta lujosa propiedad.

Shakira
Lamine Yamal
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Empresaria denuncia brutal ataque y amenazas de muerte en Bogotá
pasteleria
Una empresaria denunció haber sido brutalmente golpeada por uno de sus empleados dentro de una reconocida pastelería de Usaquén, en el norte de Bogotá.
Bogotá
Asesinan a un hombre durante presunto intento de robo
transmi
En la estación Héroes un ciudadano persiguió al presunto agresor y ayudó a retenerlo hasta la llegada de la Policía. El sospechoso fue capturado en flagrancia.
Bogotá
“Para que no me olvides”: homenaje a los periodistas Cristian Herrera y Mateo Pérez
Para que no me olvides
La muestra recuerda el trabajo y el legado de dos periodistas asesinados mientras informaban desde las regiones.
Entretenimiento
Diego Sáenz sufrió varias fracturas tras accidente en paracaídas
Diego Saenz
Diego Sáenz contó cómo un accidente en paracaídas terminó en una fractura expuesta y varias cirugías, un episodio que quedó registrado en video.