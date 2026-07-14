Lamine Yamal no solo es uno de los futbolistas más destacados del Mundial 2026, sino también una de las figuras que más atención genera fuera de las canchas.

En medio de su brillante actuación con la selección de España, la vida sentimental del joven delantero ha despertado la curiosidad de los aficionados, quienes buscan conocer más sobre la mujer que ha estado a su lado durante la competencia.

(Lea también: Lamine Yamal, tras la eliminación en Champions: "Rendirse no es una opción") ¿Quién es la novia de Lamine Yamal?

Se trata de Inés García Santos, una creadora de contenido española nacida en Sevilla, que se dedica principalmente a compartir publicaciones sobre moda, belleza y estilo de vida. Con 21 años, la influencer ha construido una importante comunidad de seguidores en Instagram y TikTok, donde muestra parte de su día a día, sus viajes y las tendencias que marcan su estilo.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad cuando distintos medios españoles la relacionaron sentimentalmente con Lamine Yamal. Sin embargo, fue durante el Mundial 2026 cuando la atención sobre la pareja aumentó, luego de que Inés compartiera publicaciones apoyando al futbolista y fuera vista utilizando prendas relacionadas con la selección española y con el propio jugador.