Bogotá se prepara para dar uno de los pasos más ambiciosos en materia de protección animal. La ciudad avanza en la culminación de la Casa Ecológica de los Animales, un proyecto que busca transformar la atención de perros y gatos en condición de calle, con una inversión superior a los $52.000 millones.

La Secretaría Distrital de Ambiente confirmó que, tras un estudio técnico y jurídico, el proyecto recibió luz verde para continuar con las obras complementarias necesarias para finalizar su construcción e iniciar una operación gradual durante el primer semestre de 2027.

El anuncio se dio durante un debate de control político liderado por el concejal animalista Andrés García Vargas.

Un espacio para recuperación y adopción

La Casa Ecológica de los Animales busca convertirse en un centro de atención, rehabilitación y protección para animales que hoy viven en condición de vulnerabilidad en Bogotá.

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En su primera fase, el lugar contará con áreas de aislamiento, cuartos fríos, espacios de atención etológica, alojamientos para caninos y felinos, además de zonas administrativas.

La idea es que los animales puedan recibir atención médica, recuperación y acompañamiento hasta alcanzar condiciones adecuadas para avanzar en procesos de adopción responsable.

Más de 80.000 animales en las calles

Uno de los grandes retos de Bogotá sigue siendo la población animal en condición de calle. Según lo señalado en el debate, la ciudad tendría más de 80.000 animales en esta situación, lo que hace urgente fortalecer la capacidad institucional para atenderlos.

El proyecto funcionaría bajo un modelo rotativo, con el que se espera brindar atención progresiva a miles de animales y reducir, con el tiempo, su permanencia en las calles.

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Bogotá busca ser referente regional

Con esta obra, la capital apunta a consolidarse como referente en bienestar animal en América Latina. La apuesta no solo está en construir infraestructura, sino en ofrecer una respuesta más organizada frente al abandono, la atención veterinaria, la rehabilitación y la adopción.

La Casa Ecológica de los Animales se perfila como una de las iniciativas más importantes de la ciudad para proteger a quienes no tienen voz y avanzar hacia una política pública más humana, responsable y comprometida con el bienestar animal.