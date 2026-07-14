Gobernación del Chocó pide no viajar por la vía Quibdó-Medellín

La grave situación de orden público registrada este martes 14 de julio en la vía Quibdó-Medellín llevó a la Gobernación del Chocó a hacer un llamado urgente a transportadores y viajeros para que se abstengan de transitar por este corredor hasta que existan plenas garantías de seguridad.

La advertencia se produjo luego de que el Ejército Nacional denunciara el secuestro de 39 personas, entre ellas un niño de 2 años, por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sector de Las Toldas, sobre la vía que comunica a Quibdó con Carmen de Atrato.

A través de un pronunciamiento oficial, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi pidió a la ciudadanía evitar cualquier desplazamiento por este corredor mientras continúan las operaciones militares.

La mandataria explicó que la medida busca proteger la integridad de los ciudadanos mientras tropas del Ejército intentan recuperar el control de la carretera.