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Gobernación del Chocó pide no viajar por la vía Quibdó-Medellín

Las autoridades recomendaron suspender los desplazamientos por este corredor mientras el Ejército desarrolla operaciones para liberar a 39 personas retenidas por la guerrilla.
Eln
Créditos:
EFE

La grave situación de orden público registrada este martes 14 de julio en la vía Quibdó-Medellín llevó a la Gobernación del Chocó a hacer un llamado urgente a transportadores y viajeros para que se abstengan de transitar por este corredor hasta que existan plenas garantías de seguridad.

La advertencia se produjo luego de que el Ejército Nacional denunciara el secuestro de 39 personas, entre ellas un niño de 2 años, por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sector de Las Toldas, sobre la vía que comunica a Quibdó con Carmen de Atrato.

A través de un pronunciamiento oficial, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi pidió a la ciudadanía evitar cualquier desplazamiento por este corredor mientras continúan las operaciones militares.

La mandataria explicó que la medida busca proteger la integridad de los ciudadanos mientras tropas del Ejército intentan recuperar el control de la carretera.

 

Según información entregada por la Séptima División del Ejército, hombres armados interceptaron dos buses de la empresa Rápido Ochoa que cubrían la ruta entre Medellín y Quibdó. En total fueron retenidos 35 pasajeros y cuatro conductores, quienes permanecieron en la zona mientras los vehículos eran utilizados para bloquear el corredor vial.

Las autoridades indicaron que la presencia de posibles explosivos y los enfrentamientos con integrantes del ELN dificultaron la reacción de la Fuerza Pública, que desplegó tropas y apoyo aéreo para atender la emergencia.

Como medida preventiva, la empresa Rápido Ochoa suspendió temporalmente el despacho de buses por esta carretera y anunció que algunos recorridos serán desviados por otras rutas mientras mejora la situación de seguridad.

Las operaciones militares continúan en el sector con el objetivo de restablecer la movilidad, garantizar la seguridad de los viajeros y recuperar el control de uno de los principales corredores que conecta a Antioquia con el Chocó.

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