El edificio abandonado de Barranquilla que podría ser sede alterna de Gobierno

El Edificio de la Aduana de Barranquilla, una construcción ligada al pasado portuario de la ciudad, está siendo evaluado como sede alterna del Gobierno Nacional. El inmueble, construido a comienzos del siglo XX, pasó de centro aduanero a edificio abandonado y luego a complejo cultural.

Un edificio ligado al puerto y al comercio

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, afirmó que el Edificio de la Aduana está siendo evaluado para albergar un despacho presidencial en la ciudad. Según el mandatario local, la decisión haría parte del propósito de instalar una sede alterna del Gobierno Nacional en la capital del Atlántico.

Más allá del anuncio, el edificio tiene una historia propia dentro del desarrollo urbano de Barranquilla. La construcción fue levantada en 1919 por el arquitecto inglés Leslie Arbouin, en una época en la que la ciudad tenía un papel central en el movimiento de mercancías que entraban y salían del país.

La Aduana no era solo una oficina pública. Su funcionamiento estaba conectado con el puerto local, el río Magdalena, el ferrocarril, las bodegas y las actividades de importación y exportación. En ese entorno se movía buena parte de la actividad económica que consolidó a Barranquilla como una ciudad comercial durante el siglo XX.

Por eso, el edificio se convirtió en una referencia del antiguo circuito portuario de la ciudad. En sus alrededores funcionaban estructuras asociadas al transporte fluvial y férreo, además de depósitos y oficinas relacionadas con el comercio exterior.

Del abandono a la restauración

Con el paso de los años, el inmueble perdió su función original y permaneció abandonado durante un largo periodo. Ese deterioro marcó una etapa distinta en la historia de la construcción, que pasó de ser un punto de actividad económica a un edificio sin uso pleno.

La recuperación llegó en 1994, cuando el antiguo edificio fue restaurado. Desde entonces, el espacio dejó de funcionar como sede aduanera y fue adaptado para actividades culturales, documentales y académicas.

Actualmente, allí funcionan la Biblioteca Piloto del Caribe, el Archivo Histórico del Atlántico y el Centro de Documentación Musical Hans Federico Neuman. Estos espacios hacen parte del Complejo Cultural de la Antigua Aduana, uno de los puntos de consulta y conservación documental más reconocidos de Barranquilla.

Uno de los datos más llamativos del inmueble es ese cambio de uso: el edificio donde antes se controlaban mercancías hoy conserva documentos, archivos, libros y colecciones relacionadas con la memoria de la ciudad y del Caribe colombiano.

Lo que viene para la Aduana

La eventual instalación de una sede alterna del Gobierno Nacional todavía depende de las decisiones administrativas que se adopten en los próximos días. Char aseguró que el compromiso sería formalizado el 7 de agosto, fecha de posesión presidencial.

Si se concreta, el Edificio de la Aduana sumaría una nueva etapa a su historia. Después de haber sido centro del comercio exterior, edificio abandonado y complejo cultural, pasaría a tener un uso institucional ligado al Gobierno Nacional.

Por ahora, el inmueble sigue funcionando como espacio cultural y patrimonial. Su posible nuevo papel dependerá de la confirmación oficial y de cómo se defina el uso de sus instalaciones sin desplazar las actividades que actualmente se desarrollan allí.