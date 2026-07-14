La Jurisdicción Especial para la Paz informó que Rodrigo Londoño Echeverri, exjefe de las Farc y compareciente ante ese tribunal, regresó a Colombia y se presentó este martes 14 de julio ante la Sección de Reconocimiento de Verdad.

De acuerdo con la JEP, Londoño volvió al país el pasado 11 de julio y cumplió con la condición de presentarse personalmente ante la jurisdicción. La entidad anexó la constancia de presentación personal en la que se certifica su comparecencia.

La salida había sido autorizada antes de la sentencia

La JEP aclaró que la solicitud de salida temporal del país fue radicada el 25 de mayo de 2026 y autorizada el 18 de junio, es decir, antes de que quedara en firme la sentencia del Caso 01, el pasado 1 de julio.

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Según la jurisdicción, el viaje de Londoño respondió a una invitación de la Federación de Partidos de Izquierda de España, Izquierda Unida, para participar en un seminario sobre el trabajo entre Europa y la Comunidad de Países Andinos.

JEP defiende trámite de permisos

Ante la polémica por la salida del país, la JEP explicó que este tipo de autorizaciones están previstas en la ley y hacen parte del régimen de condicionalidad para los comparecientes, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

La entidad señaló que las solicitudes son evaluadas caso por caso por la autoridad judicial competente y que no se trata de una decisión discrecional ni de un beneficio exclusivo para exintegrantes de las Farc.

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También indicó que ha autorizado salidas del país a comparecientes de distintas calidades, entre ellos antiguos altos mandos de la Fuerza Pública, terceros civiles, agentes del Estado y exintegrantes de las Farc-EP, sin que hasta ahora se hayan registrado incumplimientos al régimen de condicionalidad.

Sin trato preferencial, según la Jurisdicción

La JEP sostuvo que estas decisiones se adoptan bajo criterios de igualdad, imparcialidad y simetría frente a todas las personas sometidas a la jurisdicción.

Finalmente, reiteró que continuará revisando el cumplimiento de las obligaciones de los comparecientes con el Sistema Integral para la Paz y con las víctimas del conflicto armado.