El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció la puesta en marcha del Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro, una plataforma con la que busca reclutar perfiles profesionales para el nuevo Gobierno bajo un criterio central: el mérito.

La iniciativa, presentada en medio de la etapa de transición, pretende abrir una base nacional de hojas de vida para identificar talento que pueda aportar en ministerios, entidades públicas y proyectos estratégicos de la administración entrante.

“Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha, durante la transición y antes de tomar posesión, una plataforma nacional de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”, afirmó De La Espriella.

Una plataforma contra la “palanca”

El mensaje del presidente electo estuvo dirigido a quienes, según dijo, durante años se han sentido excluidos de oportunidades en el Estado por no tener contactos políticos o recomendaciones.

“Ya no más puertas cerradas, ya no más ‘quién te recomendó’, ya no más exclusión por región, por origen o por falta de palanca política”, señaló el comunicado.

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De acuerdo con la información oficial, el banco de talentos funcionará como una base de datos activa durante los cuatro años del mandato, con el propósito de registrar perfiles, clasificar capacidades y conectar experiencia profesional con las necesidades del Gobierno.

Inteligencia artificial para seleccionar perfiles

La plataforma utilizará herramientas de inteligencia artificial para registrar hojas de vida, organizar perfiles y hacer un cruce entre las capacidades de los postulantes y las áreas donde el Estado requiera talento.

El proyecto fue desarrollado con el apoyo de Magneto Empleos y Marble Headhunter, aliados del sector privado que, según el comunicado, buscan garantizar un proceso moderno, transparente y técnicamente sólido.

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La apuesta del Gobierno entrante es que esta herramienta permita identificar perfiles para cargos, programas y proyectos estratégicos, más allá de las lógicas tradicionales de recomendación política.

“Esta es su oportunidad”

De La Espriella también hizo un llamado directo a los colombianos interesados en servir desde el sector público.

“Esta es su oportunidad. Si tienen capacidad, experiencia y vocación de servir, este Gobierno los quiere. Postúlense. Registren su hoja de vida. Muestren lo que saben hacer”, expresó.

Los ciudadanos podrán inscribirse a través de la página lapatriamilagro.co, donde quedará habilitado el registro de hojas de vida.

Con este anuncio, el Gobierno electo busca presentar el banco de talentos como una de sus primeras señales en materia de administración pública, bajo la promesa de cambiar la política de favores por una política de mérito y transparencia.