Cielo Rusinque asumirá como ministra de Justicia encargada durante las últimas semanas del Gobierno de Gustavo Petro, tras la salida de Jorge Iván Cuervo. La funcionaria llega a la cartera después de pasar por Prosperidad Social, la Superintendencia de Industria y Comercio y un encargo en el Ministerio de Comercio.

La abogada Cielo Elainne Rusinque Urrego quedó al frente del Ministerio de Justicia y del Derecho en la recta final del Gobierno Petro, luego de la renuncia de Jorge Iván Cuervo, quien estuvo cerca de cinco meses en el cargo.

Su llegada se produce en medio de un nuevo relevo en una cartera que ha tenido varios cambios durante esta administración. Según reportes conocidos el 9 de julio, Rusinque asumirá el encargo hasta el cierre del periodo presidencial, previsto para la medianoche del 6 de agosto, antes del cambio de mando del 7 de agosto.

Una funcionaria cercana al Gobierno Petro

Rusinque es abogada de la Universidad Externado de Colombia. También cuenta con estudios de posgrado en Francia: es magíster en Derecho Constitucional y en Investigación de Estudios Políticos de la Universidad Panthéon-Assas, París II, y ha sido presentada como candidata a doctora en Derecho Constitucional de esa misma institución.

Antes de llegar a Justicia, fue directora general del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad encargada de programas sociales del Gobierno Nacional. Posteriormente asumió como superintendente de Industria y Comercio, cargo desde el cual tuvo responsabilidades relacionadas con protección al consumidor, libre competencia, propiedad industrial y protección de datos personales.

También fue ministra de Comercio, Industria y Turismo encargada entre marzo y junio de 2025, de acuerdo con su hoja de vida registrada en el sistema oficial de Función Pública.

El antecedente en la SIC

El paso de Rusinque por la Superintendencia de Industria y Comercio estuvo marcado por una controversia jurídica. En marzo de 2026, el Consejo de Estado anuló su nombramiento inicial como superintendente al considerar que no cumplía los requisitos exigidos para ese cargo.

Sin embargo, días después el Gobierno publicó el Decreto 0361 de 2026, con el que volvió a nombrarla en la SIC. Desde entonces, la funcionaria regresó a la entidad hasta el nuevo encargo en el Ministerio de Justicia.

El caso volvió a poner su nombre en el centro de la discusión pública, no solo por su cercanía con el presidente Gustavo Petro, sino por los debates sobre los requisitos técnicos para dirigir entidades de regulación económica.

¿Por qué llega ahora al Ministerio de Justicia?

Rusinque reemplaza a Jorge Iván Cuervo, cuya salida se dio después de diferencias públicas con el Gobierno. El exministro había expresado reparos frente a temas como la política de Paz Total, el llamado a la desobediencia civil promovido por sectores cercanos al petrismo y otros asuntos de la agenda judicial y política del Ejecutivo.

Con su llegada, Rusinque se convierte en una de las últimas figuras en asumir una cartera durante el cierre del mandato de Petro. Antes de ella, por el Ministerio de Justicia pasaron Néstor Osuna, Ángela María Buitrago, Andrés Idárraga como encargado, Eduardo Montealegre y Jorge Iván Cuervo.

En las semanas que quedan, su margen de acción será limitado por el calendario político. El encargo estará concentrado en el cierre administrativo de la cartera, el manejo de los asuntos pendientes del sector justicia y la transición hacia el próximo gobierno, que asumirá funciones el 7 de agosto.