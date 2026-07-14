Iván Cepeda lanzó una dura crítica contra Abelardo De La Espriella tras sus anuncios sobre el futuro de la institucionalidad de paz en Colombia.

El congresista aseguró que la decisión de acabar con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y desconocer el Acuerdo Final de Paz de 2016 convierte al presidente electo en “el mayor enemigo” de la búsqueda de la paz en el país.

Cepeda sostuvo que los anuncios representan una grave afectación al derecho a la paz, consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política.

“Sus anuncios son la más grave violación que se haya emprendido contra el derecho a la paz del pueblo colombiano”, afirmó.

El pronunciamiento se suma al debate político que han generado las propuestas de De La Espriella frente a la arquitectura institucional creada alrededor del proceso de paz y el cumplimiento del Acuerdo Final firmado en 2016.