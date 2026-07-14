 Mundial 2026
Inicio
Política

Cepeda dice que De La Espriella es “enemigo de la paz”

Cepeda afirmó que las decisiones anunciadas afectan el derecho a la paz.
Iván Cepeda- Acuerdo-Paz
Créditos:
Cortesía

Iván Cepeda lanzó una dura crítica contra Abelardo De La Espriella tras sus anuncios sobre el futuro de la institucionalidad de paz en Colombia.

El congresista aseguró que la decisión de acabar con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y desconocer el Acuerdo Final de Paz de 2016 convierte al presidente electo en “el mayor enemigo” de la búsqueda de la paz en el país.

Cepeda sostuvo que los anuncios representan una grave afectación al derecho a la paz, consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política.

Sus anuncios son la más grave violación que se haya emprendido contra el derecho a la paz del pueblo colombiano”, afirmó.

El pronunciamiento se suma al debate político que han generado las propuestas de De La Espriella frente a la arquitectura institucional creada alrededor del proceso de paz y el cumplimiento del Acuerdo Final firmado en 2016.

Iván Cepeda
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Así funcionaría el “gabinete en la sombra” que propone el Pacto Histórico
Así funcionaría el “gabinete en la sombra” que propone el Pacto Historico
¿Qué es un “gabinete en la sombra”? Esta es la figura que propone el Pacto Histórico para hacer seguimiento técnico al nuevo gobierno.
Fútbol
Francia tiene mejor historial mundialista, pero España domina los últimos choques
Francia tiene mejor historial mundialista, pero España domina los últimos choques
Repasamos el historial de enfrentamientos de españoles y franceses, que se medirán esta tarde en la semifinal del Mundial.
Colombia
Rodrigo Londoño se presentó ante la JEP tras regresar al país
Timochenko-regreso-Colombia- JEP
La Jurisdicción aclaró que su salida del país fue autorizada antes de quedar en firme la sentencia del Caso 01.
Política
Cepeda dice que De La Espriella es “enemigo de la paz”
Iván Cepeda- Acuerdo-Paz
Cepeda afirmó que las decisiones anunciadas afectan el derecho a la paz.