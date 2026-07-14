El Pacto Histórico propuso crear un gabinete en la sombra para hacer seguimiento a los ministerios del próximo gobierno de Abelardo de la Espriella. La iniciativa busca organizar el control político de la oposición y tomar como referencia una figura usada en sistemas parlamentarios como el británico.

La propuesta del Pacto

El Pacto Histórico abrió la discusión sobre la creación de un gabinete en la sombra, una estructura interna de oposición que tendría la tarea de hacer seguimiento técnico a cada ministerio del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, cuya posesión está prevista para el 7 de agosto.

La propuesta fue explicada por Carolina Corcho, exministra de Salud y senadora electa por el Pacto Histórico. Según dijo, la idea es escoger un equipo que revise de manera permanente las decisiones de cada cartera y prepare debates de control político con información especializada.

La iniciativa ya había sido planteada por la representante Martha Alfonso, de la coalición Pacto Histórico-Alianza Verde. Alfonso propuso que el equipo se conforme con perfiles técnicos y que pueda apoyarse en las Unidades de Trabajo Legislativo de los congresistas de la bancada. Según explicó, cada cartera tendría una especie de “ministro en la sombra” encargado de revisar las políticas del ministro correspondiente.

Por ahora, la propuesta está concentrada en el Pacto Histórico. Sin embargo, dentro del sector progresista también se ha planteado que el mecanismo no se limite a ese partido, sino que incluya a otros sectores que apoyaron la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué.

¿Qué significa un gabinete en la sombra?

El gabinete en la sombra, conocido en Reino Unido como "shadow cabinet", es una figura propia de los sistemas parlamentarios de Westminster. De acuerdo con el Parlamento británico, se trata de un equipo de voceros de alto nivel escogidos por el líder de la oposición para reflejar la estructura del gabinete de gobierno. Cada integrante sigue un área específica de política pública y cuestiona a su contraparte en el Ejecutivo.

En ese modelo, la oposición no solo critica al gobierno, sino que también intenta presentarse como una alternativa preparada para gobernar. Un estudio de Andrew C. Eggers y Arthur Spirling, publicado en el British Journal of Political Science, describe el gabinete en la sombra como una institución informal clave del sistema Westminster y como una forma de reorganización de la oposición frente a un electorado más orientado por partidos.

La diferencia con Colombia es institucional. En el país no existe una figura formal equivalente dentro del sistema presidencial. La oposición cuenta con derechos reconocidos en la Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, que establece garantías para las organizaciones políticas declaradas en oposición, pero no crea un gabinete alterno ni cargos paralelos al Ejecutivo.

El contexto del cambio de gobierno

La propuesta aparece en medio de la transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien ya ha anunciado parte de su gabinete. Entre los nombres divulgados están Rodrigo Lara Restrepo en Interior, Miguel Gómez Martínez en Hacienda, Iván Cancino en Justicia, Jorge Eduardo Mora en Defensa, Viviane Morales en Educación, Mauricio Gómez Amín en Comercio, Fabio Arjona en Ambiente, Jaime Andrés Beltrán en Vivienda, Elsa Noguera en Transporte y Juliana Gutiérrez en Deporte.

Lo que sigue para el Pacto Histórico es definir si el mecanismo será solo de su bancada o si se abrirá a otros sectores de la oposición. También deberá precisar quiénes integrarían el equipo, cómo se financiaría su operación técnica y qué carteras serían priorizadas para los primeros debates de control político del nuevo gobierno.