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Don Luis Felipe irá a la posesión de De La Espriella

El vendedor de panela de 74 años aseguró que ha recibido miles de mensajes de apoyo y confirmó que fue invitado a la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella.
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Redes sociales

Luis Felipe Yagüe, el vendedor ambulante de 74 años que se hizo viral tras un video grabado en Florencia, Caquetá, recibió una masiva muestra de apoyo luego de que un docente cuestionara públicamente su respaldo al presidente electo, Abelardo De La Espriella.

La serenidad con la que don Luis Felipe afrontó la situación despertó la empatía de usuarios en redes sociales, quienes rápidamente compartieron su historia y le enviaron mensajes de respaldo desde distintas regiones del país.

 

 

A través de un comunicado, el comerciante agradeció las muestras de afecto y aseguró que la respuesta de los ciudadanos superó todas sus expectativas, ha recibido miles de llamadas y mensajes de WhatsApp, de los cuales aún tiene más de 3.000 pendientes por responder.

Don Luis Felipe informó que agotó por completo el inventario de panela, café, miel y demás productos que comercializa, por lo que ya adelanta gestiones con campesinos y proveedores del Caquetá para abastecer nuevamente su negocio.

En el mismo pronunciamiento, confirmó que recibió una invitación para asistir a la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, un gesto que calificó como un honor.

 

 

comunicado
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Asimismo, anunció que por el momento no concederá más entrevistas a medios de comunicación, al considerar que el mensaje de respeto, solidaridad y apoyo al emprendimiento local ya ha llegado a millones de personas gracias a la difusión realizada por periodistas y medios de todo el país.

Finalmente, reiteró que continuará trabajando como lo ha hecho durante años, llevando productos del campo caqueteño a los hogares colombianos y apoyando a los productores de la región. 

Abelardo De La Espriella
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