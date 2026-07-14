Don Luis Felipe irá a la posesión de De La Espriella

A través de un comunicado, el comerciante agradeció las muestras de afecto y aseguró que la respuesta de los ciudadanos superó todas sus expectativas, ha recibido miles de llamadas y mensajes de WhatsApp, de los cuales aún tiene más de 3.000 pendientes por responder.

Don Luis Felipe informó que agotó por completo el inventario de panela, café, miel y demás productos que comercializa, por lo que ya adelanta gestiones con campesinos y proveedores del Caquetá para abastecer nuevamente su negocio.

En el mismo pronunciamiento, confirmó que recibió una invitación para asistir a la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, un gesto que calificó como un honor.