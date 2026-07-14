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Gobierno ordena incluir enfoque de género en colegios

La resolución también fija lineamientos para la atención en salud sexual y reproductiva y compromete a los sectores de educación, salud, trabajo y cultura hasta 2035.
Colegio
Créditos:
Ministerio de Educación Nacional

El Gobierno nacional expidió la Resolución 1350 de 2026, con la que adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, una hoja de ruta que establece compromisos para los sectores de salud, educación, trabajo y cultura.

La medida fue publicada por el Ministerio de Salud a pocos días de finalizar la administración del presidente Gustavo Petro y, según el documento, busca fortalecer el reconocimiento, respeto, protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.

Colegios deberán incorporar los lineamientos en sus planes de estudio

Uno de los puntos centrales de la resolución establece que el Ministerio de Educación deberá elaborar los lineamientos para implementar esta política en las instituciones de educación preescolar, básica y media.

La resolución señala que estos contenidos deberán integrarse de manera transversal y con enfoques de derechos humanos, género, interseccionalidad, diversidad étnico-cultural y discapacidad. También contempla medidas de protección para personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas.

Cambios para las EPS e IPS

En el sector salud, la norma ordena que las EPS garanticen que su red cuente con personal de salud y administrativo capacitado para atender los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Asimismo, deberán asegurar la disponibilidad de protocolos, rutas de atención e insumos para servicios como anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo (IVE), prevención y atención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Por su parte, las IPS tendrán que disponer de tecnologías e insumos que permitan brindar atención inmediata a las víctimas de violencia sexual.

La Resolución 1350 adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para el periodo 2026-2035, con el propósito de coordinar acciones entre diferentes entidades del Estado para la implementación de estas medidas en los sectores de educación, salud, trabajo y cultura.

Educación
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