¿Cómo encontrar mascotas perdidas en Bogotá? Así funciona el portal del Distrito

En Bogotá, encontrar una mascota perdida es ahora un proceso más claro gracias a un canal digital habilitado por el Distrito. Se trata del portal “Perros y Gatos Buscan su Hogar”, una herramienta que permite reportar animales extraviados o encontrados y facilita su reencuentro con sus cuidadores.

La iniciativa es liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPBA) y está disponible desde agosto de 2025. Desde entonces, se ha consolidado como una alternativa de servicio para la ciudadanía. Con corte al 20 de abril de 2026, se han gestionado más de 1.000 solicitudes, que han derivado en 895 publicaciones. De estos casos, más de 160 perros y gatos han logrado regresar a sus hogares.

El portal funciona como un punto de conexión entre quienes buscan a sus mascotas y quienes encuentran animales en la calle. Esta dinámica permite que ciudadanos compartan información y, en muchos casos, brinden cuidado temporal a los animales mientras se ubica a sus familias.}

¿Cómo usar el portal del Distrito para reportar mascotas perdidas?

El proceso para publicar un caso es sencillo y busca facilitar la difusión de la información. Para reportar una mascota perdida o encontrada, se debe enviar un correo electrónico a animalesperdidos@animalesbogota.gov.co con los datos del animal.

Para que la publicación sea efectiva, se recomienda incluir:

Una fotografía clara del animal

El lugar donde se perdió o fue encontrado

La fecha aproximada del hecho

Datos de contacto de quien reporta

Con esta información, el equipo del Instituto se encarga de publicar el caso en el portal, permitiendo que otros ciudadanos accedan a los datos y aporten información sobre el posible paradero del animal.

Desde el IDPBA también se aclara que este canal está destinado exclusivamente para la difusión de animales perdidos o encontrados. Otros trámites relacionados con protección y bienestar animal deben gestionarse a través de los canales oficiales de la entidad.

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La herramienta no solo ha permitido aumentar los reencuentros, sino que también ha fortalecido las redes de apoyo entre ciudadanos. En una ciudad donde el extravío de mascotas es frecuente, este tipo de soluciones digitales se convierten en aliados clave.

Con este servicio, Bogotá avanza en el uso de la tecnología para responder a necesidades cotidianas y reforzar la protección de los animales de compañía.