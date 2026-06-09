En menos de 48 horas, las autoridades capturaron a tres personas señaladas de participar en el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta. Entre los detenidos figuran alias ‘Demonium’, señalado como el presunto sicario, así como alias ‘Wilmer’ y alias ‘Angélica’, quienes habrían colaborado en labores de seguimiento e inteligencia para ubicar a la víctima.

El resultado fue confirmado por la Policía Nacional, que destacó el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la DIJIN, inteligencia policial y el Gaula para esclarecer el crimen que conmocionó a Norte de Santander.

Según las autoridades, la investigación requirió el análisis de más de 400 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir la planeación del homicidio e identificar a los presuntos responsables.

¿Quiénes son los capturados por el asesinato de Cristian Herrera?

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Cúcuta, alias ‘Demonium’ sería el hombre que disparó contra el periodista Cristian Herrera.

Por su parte, alias ‘Wilmer’, un taxista, y alias ‘Angélica’ habrían participado en actividades de observación y seguimiento que facilitaron la ubicación de la víctima antes del ataque.

Las autoridades señalaron que los tres capturados tendrían vínculos con una estructura delincuencial liderada por alias ‘Porras’, aunque aclararon que la investigación sigue avanzando para establecer todas las responsabilidades dentro del caso.

Buscan al autor intelectual del crimen

Aunque las capturas representan uno de los avances más importantes dentro de la investigación, la principal prioridad de las autoridades sigue siendo identificar a quien ordenó el asesinato.

"Sabemos que ellos serían los autores materiales, pero queremos llegar al determinador, al autor intelectual de este homicidio", explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta durante una entrevista radial.

Por ahora, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional mantienen abiertas todas las hipótesis y continúan recopilando elementos probatorios para determinar el móvil del crimen.

El caso será asumido por una Fiscalía de Derechos Humanos, que tendrá la tarea de esclarecer completamente los hechos.

Más de 400 horas de video fueron clave

Uno de los elementos determinantes para lograr las capturas fue el análisis de cientos de horas de grabaciones obtenidas en diferentes puntos de la ciudad.

Las autoridades reconstruyeron los movimientos de los sospechosos y establecieron que la víctima habría sido objeto de seguimientos previos antes de ser atacada.

Además de las pruebas técnicas, la investigación contó con información aportada por fuentes humanas que ayudaron a identificar a los presuntos responsables.

La Policía también informó que fueron incautadas cuatro motocicletas, entre ellas una que habría sido utilizada durante el homicidio.

¿Cristian Herrera había recibido amenazas?

Durante la investigación surgieron interrogantes sobre posibles amenazas contra el periodista. Sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana aseguró que Cristian Herrera no había reportado recientemente situaciones de riesgo.

El oficial indicó que mantenía contacto frecuente con el comunicador y afirmó que, en los días previos al crimen, no recibió información sobre nuevas intimidaciones en su contra.

No obstante, recordó que Herrera contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), incluido un vehículo blindado.

Recompensa ayudó a la captura de los sospechosos

La Policía confirmó que la recompensa de hasta 100 millones de pesos ofrecida por la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander contribuyó al desarrollo de la investigación.

Las autoridades señalaron que, además del trabajo técnico y judicial, recibieron información ciudadana que permitió avanzar en la identificación y ubicación de los sospechosos.

Mientras los capturados enfrentan el proceso judicial correspondiente, la Fiscalía y la Policía continúan tras la pista de quien habría ordenado el asesinato del periodista Cristian Herrera, una de las principales líneas de investigación que aún permanece abierta.