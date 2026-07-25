Bucaramanga amarga el debut de Millonarios en El Campín

El telón de la Liga BetPlay II-2026 se levantó en la capital con un duelo lleno de expectativas. Millonarios saltaba al césped de su coliseo respaldado por un ambicioso proyecto deportivo y la incorporación de ocho fichajes de peso. En el banquillo rival, el Atlético Bucaramanga presentaba la propuesta táctica del estratega Pablo Peirano, quien asumió el mando tras la partida de Leonel Álvarez. Sin embargo, fue el cuadro 'Leopardo' el que se impuso 1-0 en El Campín.

El silbatazo inicial dio paso a minutos de estudio mutuo, donde el balón orbitó en la franja central sin que ninguno lograra imponer condiciones. Paulatinamente, la escuadra albiazul tomó la iniciativa futbolística y acechó el marco custodiado por Cristopher Fiermarín. Rodrigo Contreras probó fortuna en un par de ocasiones, pero el muro defensivo del cuadro 'leopardo' respondió con firmeza.

La visita no se quedó replegada y aprovechó un parpadeo de la zaga local cumplida la primera media hora. Salazar habilitó a Fabián Sambueza en un contragolpe fulminante que finalmente no logró vencer el achique de Javier Burrai. Poco después, un testarazo de Luciano Pons volvió a avisar sobre las intenciones del conjunto santandereano. Antes de ir al descanso, Leonardo Castro rozó la apertura del marcador mediante un disparo cruzado por izquierda que encontró bien ubicado a Fiermarín.

La estocada final

Para la segunda parte, el Embajador intensificó su volumen ofensivo. Con Daniel Ruiz organizando los avances y las arremetidas de Chaverra, Contreras y Castro, el equipo bogotano sitió el área contraria, aunque la falta de puntería le pasó factura. Bucaramanga equilibró las acciones con contras peligrosas encabezadas por Sambueza y Batalla, además de un mano a mano desperdiciado por Pons.

Cuando el trámite entraba en su fase final, el ritmo decayó entre faltas y disputas físicas en ambos sectores de la cancha, perfilando un empate sin anotaciones. No obstante, en el suspiro del encuentro, la falta de concentración en el fondo capitalino sentenció la historia: un saque de banda cobrado por Hinestroza llegó a los pies de Sambueza, quien filtró un pase milimétrico para Emerson Batalla. Escabulléndose entre los centrales, el atacante definió con serenidad para sellar un agónico triunfo visitante.

Con este resultado Millonarios no arranca con pie derecho y sigue generando más dudas que certezas en su hinchada.

Mientras que Pablo Peirano se saca una espinita y por fin celebra ganarle a los 'Embajadores', algo que poco sucedió cuando dirigió a Santa Fe.