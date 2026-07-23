Tras casi dos meses de inactividad por la pausa del Mundial 2026, Independiente Santa Fe se reencuentra con su hinchada en el Estadio El Campín. El conjunto bogotano recibe a Caracas FC en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, con el objetivo de dar el primer paso hacia los octavos de final.

El director técnico Pablo Repetto confirmó la nómina titular para afrontar este compromiso:

Arquero: Andrés Mosquera Marmolejo.

Andrés Mosquera Marmolejo. Defensas: Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno y Jeison Angulo.

Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno y Jeison Angulo. Mediocampistas: Daniel Torres, Kilian Toscano y Nahuel Bustos.

Daniel Torres, Kilian Toscano y Nahuel Bustos. Delanteros: Jader Obrian, Ómar Fernández y Hugo Rodallega.

Datos del partido