Buscan a Shanon López, adolescente de 16 años desaparecida en Bogotá

Shanon Andrea López Verano, de 16 años, permanece desaparecida desde el pasado 26 de junio, cuando salió de la vivienda de su abuela en Bogotá con destino a Madrid, Cundinamarca, municipio en el que reside con su madre.

La adolescente se encontraba pasando sus vacaciones escolares en casa de su abuela. Según el relato de su madre, Camila Andrea López, ese día se presentó una discusión familiar después de que encontraran un vapeador entre las pertenencias de la menor.

Tras lo ocurrido, decidieron que Shanon regresaría a su vivienda en Madrid. Cerca de las 10:30 de la mañana, la joven recogió sus pertenencias y salió con una maleta escolar negra y un bolso del mismo color. Aunque recibió dinero para transportarse, nunca llegó a su destino.

Un mensaje es la única pista sobre su paradero

Durante varias horas, la familia intentó comunicarse con Shanon, pero no obtuvo respuesta. Dos días después de su desaparición, su madre recibió un mensaje enviado desde la cuenta de TikTok de la adolescente.

"Hola, ma. Estoy viva, estoy bien. No me busque", decía el breve mensaje. Desde entonces, la familia asegura que no ha vuelto a tener contacto con la menor ni ha recibido información que permita establecer dónde se encuentra.

La Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelantan las labores de búsqueda para tratar de ubicarla. Sin embargo, hasta el momento no se conocen públicamente nuevas pistas sobre su recorrido después de salir de la vivienda de su abuela.

La familia pide ayuda para encontrarla

La madre de Shanon hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier información relacionada con el paradero de su hija sea comunicada a través de los canales oficiales de las autoridades.

Además, advirtió que durante la búsqueda ha recibido llamadas con intentos de extorsión, por lo que pidió evitar la difusión de información falsa o no verificada.

"Estamos desde el 26 de junio muy desesperados y muy angustiados", expresó la mujer, quien espera que la difusión del caso permita encontrar a la adolescente y conocer las circunstancias de su desaparición.