El Gobierno Petro cerró su gestión con 3.300 toneladas de cocaína incautadas

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, afirmó este jueves que durante el Gobierno saliente de Gustavo Petro fueron incautadas 3.300 toneladas de cocaína, una cifra que, según explicó, «equivale a la suma de lo incautado durante los tres gobiernos anteriores».

Sánchez, quien dejará el cargo el próximo 6 de agosto, presentó los resultados del informe de transición gubernamental elaborado por la administración saliente. El documento destaca que la información proporcionada por la inteligencia colombiana contribuyó a la incautación del 60 % de la cocaína decomisada a nivel internacional.

El ministro también aseguró que los cultivos de coca «se mantuvieron» durante los cuatro años de Gobierno, aunque en los últimos ocho meses se registró una reducción cercana a las 9.000 hectáreas. En ese sentido, recomendó a la administración entrante dar continuidad a los programas de sustitución de cultivos ilícitos, con el propósito de alcanzar una intervención de 40.000 hectáreas.

Balance de los cultivos de coca

De acuerdo con el balance, cerca de 114 millones de hectáreas, correspondientes al 99,6 % del territorio colombiano, están libres de cultivos de coca, mientras que solo el 0,23 % del país corresponde a áreas sembradas con esta planta.

«El problema es global y lo atacamos extraditando a los criminales que afectan a nuestro país», sostuvo Sánchez Suárez. Asimismo, señaló que durante la administración de Petro fueron extraditadas 711 personas, la mayoría hacia Estados Unidos, por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El informe indica, además, que los cultivos de coca aumentaron un 18 %, una cifra inferior al incremento del 69 % registrado durante el Gobierno de Iván Duque, entre 2018 y 2022. No obstante, el Ejecutivo aseguró que mantuvo «una presión sostenida sobre la infraestructura criminal», lo que permitió destruir, en promedio, un laboratorio de procesamiento de drogas cada 50 minutos.

Según el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Colombia alcanzó en 2023 un récord de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, con lo cual se consolidó como el principal productor mundial de cocaína.