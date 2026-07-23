Familia de María Camila Potosí denuncia que su bebé no estaba dentro de su cuerpo

El caso de María Camila Potosí dio un giro inesperado luego de que sus familiares aseguraran que Medicina Legal les confirmó que en el cuerpo de la joven no se encontraba el cadáver de su bebé.

La joven, de 21 años, tenía ocho meses de embarazo al momento de su desaparición. Su cuerpo fue hallado en una vía rumbo al corregimiento de La Buitrera, en la zona rural de Cali.

En entrevista con La FM, la madre de María Camila, Alba Ruby Gómez, relató que una de las primeras preguntas que hizo al llegar a Medicina Legal fue si la bebé se encontraba junto al cuerpo de su hija. “Me dijeron que no, que la bebé no la tenía.”

Según su relato, la niña se llamaría Alahia y estaba previsto que naciera a comienzos de agosto. La mujer aseguró que conserva la esperanza de encontrarla con vida. “Le pido al pueblo y a la comunidad que me ayuden a encontrar a mi niña.”

Lo que se conoce de la desaparición

María Camila fue vista por última vez cuando se movilizaba en una motocicleta junto a otra mujer. De acuerdo con información de la Policía de Cali, su cuerpo fue encontrado envuelto en unas sábanas y atado de pies y manos.

Una de las principales sospechosas sería la mujer captada por cámaras de seguridad junto a María Camila durante las horas previas a su desaparición.

Según algunas versiones, esta persona se habría presentado ante la Policía y habría asegurado que eran amigas. Sin embargo, actualmente se desconoce su paradero.

Por el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de Medicina Legal o de la Fiscalía sobre la información entregada por los familiares acerca de la bebé. Entretanto, la Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

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