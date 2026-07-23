Familia de María Camila Potosí denuncia que su bebé no estaba dentro de su cuerpo

El caso de María Camila Potosí dio un giro inesperado luego de que sus familiares aseguraran que Medicina Legal les confirmó que en el cuerpo de la joven no se encontraba el cadáver de su bebé.
La joven, de 21 años, tenía ocho meses de embarazo al momento de su desaparición. Su cuerpo fue hallado en una vía rumbo al corregimiento de La Buitrera, en la zona rural de Cali.
En entrevista con La FM, la madre de María Camila, Alba Ruby Gómez, relató que una de las primeras preguntas que hizo al llegar a Medicina Legal fue si la bebé se encontraba junto al cuerpo de su hija. “Me dijeron que no, que la bebé no la tenía.”
Según su relato, la niña se llamaría Alahia y estaba previsto que naciera a comienzos de agosto. La mujer aseguró que conserva la esperanza de encontrarla con vida. “Le pido al pueblo y a la comunidad que me ayuden a encontrar a mi niña.”
Lo que se conoce de la desaparición
María Camila fue vista por última vez cuando se movilizaba en una motocicleta junto a otra mujer. De acuerdo con información de la Policía de Cali, su cuerpo fue encontrado envuelto en unas sábanas y atado de pies y manos.
Una de las principales sospechosas sería la mujer captada por cámaras de seguridad junto a María Camila durante las horas previas a su desaparición.
Según algunas versiones, esta persona se habría presentado ante la Policía y habría asegurado que eran amigas. Sin embargo, actualmente se desconoce su paradero.
Por el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de Medicina Legal o de la Fiscalía sobre la información entregada por los familiares acerca de la bebé. Entretanto, la Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer lo ocurrido.
Alcaldía de Cali ofrece recompensa para esclarecer el crimen
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó su solidaridad con la familia de María Camila Potosí y aseguró que la administración distrital está comprometida con esclarecer el crimen. Además, informó que dio instrucciones a las autoridades para acelerar la investigación y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables y evitar que el caso quede en la impunidad.
Violencia contra las mujeres en Cali
La Personería de Cali también expresó su preocupación por la información revelada por la familia y pidió a las autoridades competentes avanzar en las investigaciones correspondientes.
La entidad señaló que, con corte al 18 de julio, Cali registraba 49 homicidios de mujeres, entre ellos los de seis menores de edad, además de dos feminicidios.
“Estas cifras reflejan una realidad que exige una respuesta firme, articulada y urgente de todas las instituciones para proteger la vida de las mujeres, las niñas y la primera infancia”, manifestó la Personería.