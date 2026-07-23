Capturan a alias ‘Melissa’, señalada sicaria de 18 años: esto se sabe

Una joven de 18 años conocida como alias ‘Melissa’ fue capturada en Girardot, Cundinamarca. La Policía la señala de pertenecer al grupo delincuencial ‘Solo Valle’ y de estar relacionada con varios hechos violentos ocurridos en el municipio.

La captura se produjo mediante una orden judicial, durante un procedimiento conjunto de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, unidades de inteligencia de la Policía y la Fiscalía General de la Nación. Tras las audiencias preliminares, un juez le impuso medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

La vinculan con un ataque ocurrido en Navidad

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Cundinamarca, alias ‘Melissa’ estaría relacionada con al menos cuatro hechos delictivos. Las autoridades no han divulgado públicamente las circunstancias ni las víctimas de todos los casos que formarían parte de la investigación.

Uno de los episodios ocurrió el 24 de diciembre de 2025, en el barrio Vivisol de Girardot. En ese lugar, dos personas resultaron heridas por impactos de arma de fuego. La Policía sostiene que los elementos recopilados durante la investigación permitieron vincular a la joven con el ataque.

La capturada deberá responder por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. La medida de aseguramiento ordenada por el juez no constituye una condena, por lo que su responsabilidad deberá definirse durante el proceso penal.

Lo que han informado las autoridades

La Policía señaló que la joven habría comenzado a participar en actividades delictivas desde una edad temprana. Sin embargo, no precisó cuándo habría ingresado a la estructura, cuál era su función concreta ni en qué otros casos estaría involucrada.

Alias ‘Melissa’ es señalada como presunta integrante de ‘Solo Valle’, grupo que, según las autoridades, tiene presencia en los barrios Valle del Sol, Corazón de Cundinamarca y Ciudad Montes. La Policía también indicó que la joven registra anotaciones judiciales, aunque no detalló los delitos, el estado de esos procesos ni si existen condenas anteriores.

Por ahora, la capturada permanecerá privada de la libertad mientras la Fiscalía continúa el proceso. Las autoridades no han informado la fecha de las próximas audiencias ni han revelado detalles de los demás hechos incluidos en la investigación.