La nueva temporada de Masterchef Celebrity ya comenzó a dejar momentos inesperados. En esta oportunidad, la atención se centró en Claudia Bahamón, quien reveló que vivió una situación poco común durante las grabaciones del reality gastronómico al recibir un golpe accidental de uno de los concursantes.
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La presentadora compartió la anécdota durante una entrevista en 'Buen día, Colombia', donde aseguró que nunca antes había experimentado un episodio similar en los años que lleva al frente del programa. Según contó, el hecho ocurrió mientras se desarrollaba uno de los retos de la competencia y fue completamente inesperado.
En un principio, Bahamón prefirió no revelar el nombre del participante involucrado, aunque dejó claro que no se trató de una pelea ni de una discusión. Explicó que todo ocurrió en medio de la dinámica propia del concurso y que fue un accidente que quedó registrado por las cámaras del programa.
"Es la primera vez que me sucede algo así en televisión", comentó la presentadora, quien además adelantó que los televidentes podrán ver el momento en uno de los próximos capítulos de la producción. Sus declaraciones despertaron la curiosidad de los seguidores de Masterchef Celebrity, que ahora esperan conocer cómo ocurrió el incidente.
Poco después se confirmó que el responsable del golpe fue el creador de contenido Sebastián Villalobos. El influenciador también habló del episodio y explicó que todo sucedió de manera accidental durante una de las pruebas del reality. Con humor, aseguró que el hecho no pasó de un susto y que tanto él como Claudia continuaron con las grabaciones sin ningún inconveniente.
Más allá del curioso accidente, Claudia Bahamón dejó claro que el ambiente entre los concursantes y el equipo de producción continúa siendo positivo. El episodio terminó convirtiéndose en una divertida anécdota detrás de cámaras que, sin duda, aumentó la expectativa de los seguidores por los próximos capítulos de MasterChef Celebrity.