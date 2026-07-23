La nueva temporada de Masterchef Celebrity ya comenzó a dejar momentos inesperados. En esta oportunidad, la atención se centró en Claudia Bahamón, quien reveló que vivió una situación poco común durante las grabaciones del reality gastronómico al recibir un golpe accidental de uno de los concursantes.

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La presentadora compartió la anécdota durante una entrevista en 'Buen día, Colombia', donde aseguró que nunca antes había experimentado un episodio similar en los años que lleva al frente del programa. Según contó, el hecho ocurrió mientras se desarrollaba uno de los retos de la competencia y fue completamente inesperado.

En un principio, Bahamón prefirió no revelar el nombre del participante involucrado, aunque dejó claro que no se trató de una pelea ni de una discusión. Explicó que todo ocurrió en medio de la dinámica propia del concurso y que fue un accidente que quedó registrado por las cámaras del programa.

"Es la primera vez que me sucede algo así en televisión", comentó la presentadora, quien además adelantó que los televidentes podrán ver el momento en uno de los próximos capítulos de la producción. Sus declaraciones despertaron la curiosidad de los seguidores de Masterchef Celebrity, que ahora esperan conocer cómo ocurrió el incidente.