Cuando Richard Carapaz cruzó la meta para adjudicarse la etapa 18 del Tour de Francia, consolidó su lugar entre las grandes leyendas del ciclismo mundial. Detrás de ese triunfo inolvidable hay una historia de pura resiliencia, esfuerzo y sueños nacidos en las alturas de los Andes.

Los Inicios y la Bicicleta de Chatarra

Nacido en El Carmelo, una pequeña parroquia rural del Cantón Tulcán en la provincia del Carchi, Richard Antonio Carapaz Montenegro creció en el campo junto a sus padres, Don Antonio y Doña Ana. En agosto de 2003, cuando Richard apenas empezaba a soñar, su padre llegó a casa con un cargamento de chatarra desde Lago Agrio. Entre los hierros oxidados y en mal estado, Richard y sus hermanas, Marcela y Cristina, descubrieron una vieja bicicleta BMX sin asiento y con las ruedas desinfladas.

A pesar de que su padre creía que no servía, Richard se empeñó en restaurarla usando piezas de otras bicicletas del mismo cargamento. Con esa bici reconstruida, el pequeño Richard se desplazaba a la escuela y hacía los recados familiares, pedaleando a más de 3200 metros sobre el nivel del mar. Las frías montañas y las brutales pendientes del Carchi forjaron el carácter de la futura Locomotora.

A los 15 años, el exciclista Juan Carlos Rosero vio su potencial, se convirtió en su mentor e integró a Richard en su escuela de ciclismo. Más tarde se unió al equipo aficionado Panavial – Coraje Carchense, y en 2013 logró sus primeros grandes triunfos al ganar el Campeonato Panamericano Sub-23 y la Vuelta a Guatemala.

Superando la adversidad

El camino hacia la cumbre no estuvo libre de tragedia. En 2014, Richard sufrió un atropello devastador que lo dejó seis meses alejado de las carreteras. Los pronósticos médicos indicaban que difícilmente volvería a caminar, y casi nadie creía en su regreso al ciclismo.

Sin embargo, superando todos los pronósticos, se recuperó y en 2015 viajó a Colombia para correr con el equipo Strongman-Campagnolo. Allí hizo historia al convertirse en el primer extranjero en ganar la Vuelta de la Juventud de Colombia, además de lograr una victoria de etapa en el Clásico RCN. Su increíble nivel llamó la atención de los cazatalentos europeos.

El Salto a Europa y el Giro d’Italia 2019

En 2016 viajó a España para integrarse al equipo Lizarte. Pronto ganó la Vuelta a Navarra, registrando la primera victoria de un ecuatoriano en suelo europeo. Eusebio Unzué, mánager general del Movistar Team, no dudó en ficharlo. Con el Movistar Team, Carapaz debutó en la Vuelta a España, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en disputar una Gran Vuelta.

El momento cúspide llegó en el Giro d’Italia 2019. Aunque no partía como líder principal de la escuadra, conquistó las etapas 4 y 14, vistió la maglia rosa durante 8 días consecutivos y se coronó campeón en el histórico anfiteatro de Verona. Fue el primer ecuatoriano y el tercer latinoamericano (tras Lucho Herrera y Nairo Quintana) en ganar una Gran Vuelta.

Su éxito continuó en La Vuelta a España 2020, donde rozó el título quedando a solo 24 segundos de Primož Roglič en la clasificación general.

En el Tour de Francia 2021, tras haber apoyado generosamente a sus compañeros el año anterior, peleó en la cima de la carrera y logró subir al podio final en tercer lugar, junto a Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Con este hito, Richard Carapaz entró al selecto grupo de solo 20 ciclistas en toda la historia que han logrado subir al podio de las tres Grandes Vueltas (Giro, Tour y Vuelta).