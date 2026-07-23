Un espacio creado para proteger a los peatones terminó invadido por un automóvil. Un conductor intentó subir un Chevrolet Spark azul a un puente peatonal de Bogotá y avanzar entre las estrechas rampas, barandas y personas que transitaban por el lugar.

La peligrosa maniobra quedó grabada y rápidamente se hizo viral. En las imágenes se observa al vehículo, que llevaba una bicicleta en la parte trasera, realizando varios intentos para recorrer una estructura destinada exclusivamente a los ciudadanos que cruzan a pie.

Una acción aparentemente planeada

Un detalle aumentó la indignación: las placas del carro parecían estar cubiertas con un lienzo. Esto generó sospechas de que la acción habría sido preparada para grabar contenido y evitar la identificación del vehículo.

Versiones difundidas en redes sociales señalan que sus ocupantes podrían ser creadores de contenido. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

En el video también aparece un uniformado de la Policía cerca del automóvil. La grabación no muestra el contexto completo de su actuación, aunque usuarios cuestionaron que el avance del carro no fuera detenido de inmediato.

Una imprudencia que pudo terminar mal

Más allá de lo insólito, el conductor puso en riesgo a los peatones. Una maniobra equivocada podía ocasionar lesiones, daños en la estructura o dejar a una persona atrapada entre el vehículo y las barandas.

Hasta el momento no se conoce la identidad de los involucrados, la ubicación oficial del puente ni si se abrió una investigación. Tampoco se ha informado sobre posibles sanciones.

El episodio no debería quedar reducido a burlas o reproducciones. Utilizar un puente peatonal como escenario para llamar la atención convierte a los ciudadanos en participantes involuntarios de una acción peligrosa y pone la búsqueda de viralidad por encima de la seguridad.