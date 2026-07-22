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Bogotá realizará feria de empleo con más de 1.000 vacantes inclusivas

La jornada se llevará a cabo este 22 de julio en la Plaza de Lourdes. Participarán cerca de 30 empresas con ofertas en sectores como tecnología, salud, comercio, logística y transporte.
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Alcaldía de Bogotá

Las personas con discapacidad que estén buscando trabajo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad de acceder al mercado laboral. Este miércoles 22 de julio, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo realizarán una Gran Feria de Empleo Inclusiva, en la que se ofrecerán más de 1.000 vacantes.

La jornada se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. en la Plaza de Lourdes, ubicada en la carrera 13 #63-24, en la localidad de Chapinero.

La convocatoria hace parte de la estrategia Talento Capital, que busca facilitar el acceso a empleo digno para las personas con discapacidad y fortalecer la inclusión laboral en Bogotá.

Durante la feria, los asistentes podrán acceder a servicios como registro, orientación ocupacional, postulación a ofertas laborales, asesoría personalizada y socialización de las vacantes disponibles.

Las oportunidades de empleo serán ofrecidas por cerca de 30 empresas de sectores como tecnología, comercio, logística, salud, manufactura, telecomunicaciones, servicios y transporte.

La participación en la feria es gratuita y no requiere intermediarios ni pagos.

Las personas interesadas solo deberán presentar:

  • Documento de identidad.
  • Hoja de vida actualizada.
  • Certificado de discapacidad, para facilitar la postulación a las vacantes.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico recordaron que todas las convocatorias de la estrategia Talento Capital son gratuitas e hicieron un llamado a la ciudadanía a desconfiar de personas que soliciten dinero para acceder a las ofertas laborales.

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