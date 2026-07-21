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Bogotá reporta reducción en seis modalidades de hurto

Bogotá reportó reducciones en los hurtos a personas, comercios, vehículos, motos, celulares y bicicletas durante 2026.
Bogotá reporta reducción en seis modalidades de hurto
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Bogotá registró una reducción en seis modalidades de hurto entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, según cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo, SIEDCO.

Las disminuciones se presentaron en los hurtos a comercios, personas, automotores, motocicletas, celulares y bicicletas. La caída más alta correspondió a los establecimientos comerciales.

Los hurtos a comercios y personas tuvieron las mayores caídas

El hurto a comercio disminuyó 22 %, de acuerdo con el balance divulgado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

La entidad señaló que durante este periodo se realizaron patrullajes en corredores comerciales, operativos de inspección, vigilancia y control, así como intervenciones de los Grupos Especiales Motorizados, GEMA. También mencionó la aplicación del denominado Plan Gourmet en zonas con restaurantes y establecimientos abiertos al público.

En medio de estos operativos, las autoridades capturaron a un hombre conocido como 'Gafas', señalado de participar en hurtos a establecimientos comerciales. La información suministrada no precisa cuántos casos le atribuyen ni el estado actual del proceso judicial.

El hurto a personas cayó 18 %, la segunda reducción más alta del balance. Los operativos se concentraron en diferentes localidades, puntos del sistema TransMilenio y sectores identificados por las autoridades por la ocurrencia recurrente de este delito.

Uno de los corredores intervenidos fue la avenida Caracas, entre la avenida Jiménez y la calle 76. Allí se realizaron controles en estaciones, buses, pagadiarios, bodegas de reciclaje, calles cercanas y zonas de espacio público.

Menos reportes de robos de vehículos y celulares

El hurto de automotores disminuyó 14 %. Las autoridades reportaron controles en vías, parqueaderos y establecimientos relacionados con la comercialización de vehículos y autopartes, además de verificaciones de los sistemas de identificación.

Entre los casos investigados aparece el de 'Los Pumas', una estructura señalada de robar vehículos de alta gama y carros solicitados por medio de plataformas digitales. La Policía capturó a 'Sebas', identificado por las autoridades como presunto cabecilla del grupo.

El hurto de motocicletas bajó 9 %. En este frente se realizaron controles de placas, consultas de antecedentes e inspecciones en talleres y comercios de autopartes.

La misma reducción, de 9 %, se registró en el hurto de celulares. Por su parte, los reportes de hurto de bicicletas disminuyeron 4 %, la caída más baja entre las seis modalidades incluidas en el balance.

El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, indicó que los operativos y las intervenciones focalizadas continuarán durante el año.

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