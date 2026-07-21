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Entregan las primeras 240 viviendas a afectados por los sismos en Venezuela

Más de 240 familias damnificadas por los terremotos del pasado 24 de junio recibieron viviendas completamente dotadas. El Gobierno venezolano anunció que entregará 4.000 soluciones habitacionales antes de finalizar 2026.
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Un mes después de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, el Gobierno comenzó la entrega de viviendas para las familias que perdieron sus hogares. Este lunes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la adjudicación de las primeras 240 unidades habitacionales destinadas a los damnificados.

La entrega se realizó en las torres J-01 y J-02 del complejo habitacional Ciudad Tiuna, ubicado en el sector Simón Bolívar, en Caracas. Durante la jornada, Rodríguez recorrió los apartamentos y compartió con algunas de las familias beneficiadas, quienes recibieron inmuebles completamente equipados con mobiliario, camas y cocinas listas para ser utilizadas.

 

 

Rodríguez anunció que el plan de atención continuará en los próximos meses y que entre julio y diciembre se entregarán 4.000 viviendas para las personas afectadas por la emergencia sísmica.

Además, explicó que las entregas serán mensuales y estarán acompañadas de la construcción de nuevos proyectos habitacionales, mientras un equipo técnico continúa evaluando las condiciones de los terrenos impactados por los movimientos telúricos.

La presidenta encargada también informó que el Gobierno inspecciona edificaciones inconclusas en Caracas y otros estados con el objetivo de recuperarlas y convertirlas en soluciones de vivienda.

Según indicó, la meta para 2027 es culminar más de 10.000 viviendas que quedaron sin terminar en años anteriores.

Rodríguez aseguró que las familias que actualmente permanecen en campamentos temporales serán reubicadas de manera progresiva y reiteró que el Gobierno mantiene activos varios frentes de atención para responder a la emergencia ocasionada por los sismos del pasado 24 de junio.

 

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