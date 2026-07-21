Condenan a taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá

La justicia condenó a 28 años y cinco meses de prisión a José Eduardo Chalá Franco, el taxista que, en estado de embriaguez y conduciendo a exceso de velocidad, atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá en un hecho que conmocionó al país en noviembre de 2025.
La decisión fue adoptada por un juez penal de conocimiento, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la responsabilidad del conductor en el violento atropellamiento registrado el 8 de noviembre de 2025 en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal.
Esa noche, Chalá Franco conducía un taxi cuando perdió el control del vehículo en una vía del sector y terminó embistiendo a un grupo de personas que caminaba por la zona. El impacto dejó 11 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad.
La emergencia movilizó a organismos de socorro y las víctimas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Una adolescente de 15 años, quien sufrió las heridas más graves, falleció días después, mientras recibía atención médica.
Durante la investigación, la Fiscalía determinó que el conductor manejaba con grado tres de alcoholemia, el nivel más alto establecido por la ley colombiana, y además excedía los límites de velocidad permitidos.
Tras el juicio, el juez declaró responsable a José Eduardo Chalá Franco de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones personales dolosas agravadas y lesiones personales simples, imponiéndole una pena de 28 años y cinco meses de cárcel, que deberá cumplir en un establecimiento penitenciario.
La sentencia también incluye una multa de 19,42 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer funciones y cargos públicos durante el mismo tiempo de la condena.
Aunque ya fue condenado por el atropellamiento, el caso aún no está completamente cerrado. La Fiscalía mantiene un proceso penal adicional por la muerte de la adolescente de 15 años, ya que el fallecimiento se produjo después de iniciadas las actuaciones judiciales derivadas del accidente.