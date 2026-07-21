Condenan a taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá

La justicia condenó a 28 años y cinco meses de prisión a José Eduardo Chalá Franco, el taxista que, en estado de embriaguez y conduciendo a exceso de velocidad, atropelló a 11 personas en el sur de Bogotá en un hecho que conmocionó al país en noviembre de 2025.

La decisión fue adoptada por un juez penal de conocimiento, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar la responsabilidad del conductor en el violento atropellamiento registrado el 8 de noviembre de 2025 en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal.

Esa noche, Chalá Franco conducía un taxi cuando perdió el control del vehículo en una vía del sector y terminó embistiendo a un grupo de personas que caminaba por la zona. El impacto dejó 11 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad.