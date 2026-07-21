El destino ya trazó su rumbo hacia Inglaterra: la joya colombiana Samuel Martínez será nuevo jugador del Liverpool a partir de la temporada 2027-2028. A sus 17 años, el centrocampista ofensivo dará el gran salto al Viejo Continente para unirse a la LFC Academy tras un acuerdo por cinco años entre los Reds y Atlético Nacional, ganándole la puja a clubes como el Borussia Dortmund.

La historia de Samuel comenzó en su natal Tuluá, Valle del Cauca. Su formación inició en el club Talento GV, bajo la guía del exfutbolista Gustavo Victoria. Tras un paso formativo por los Estados Unidos con el West Pines de Miami y un posterior regreso a su tierra natal, su talento lo llevó a los 12 años a las filas de Atlético Nacional, club donde disputó la Babyfútbol y el torneo nacional Sub-13, consolidándose con el tiempo en las divisiones menores del verdolaga.

Definido por sí mismo con una sola palabra, "humildad", Samuel se considera un chico de casa que disfruta pasar tiempo en familia y ver películas. Consciente de las exigencias del fútbol moderno y de su futuro internacional, complementa sus entrenamientos estudiando inglés tres tardes a la semana. En la cancha, destaca por su capacidad para encarar, cambiar de ritmo e ir hacia adelante con el balón, sin dejar de lado el compromiso defensivo. Su referente colombiano es Luis Díaz y su ídolo máximo es Lionel Messi.

Su gran vitrina internacional fue el Campeonato Sudamericano Sub-17 en Paraguay, donde fue figura clave para que la Selección Colombia se coronara campeona, destacando con tres asistencias en momentos decisivos como las goleadas ante Brasil y Argentina. En este logro, su numeroso y unido núcleo familiar (padres, tíos y primos) viajó para apoyarlo desde la tribuna.

A pesar de los reflectores, el joven talento mantiene la cabeza fría. Con la mirada puesta en sus próximos objetivos —debutar en la primera división con Atlético Nacional y disputar el Mundial Sub-17 en Catar—, Samuel afronta su meteórico ascenso con tranquilidad y pasión, reafirmando que daría todo por el deporte que ama.