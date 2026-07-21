 Mundial 2026
Inicio
Fútbol

Vuelve el FPC: partidos y horarios de la Fecha 1 de la Liga BetPlay

Para la Liga del segundo semestre volverán los cuadrangulares finales. Así arrancará el torneo.
Inicio de la Liga BetPlay: partidos, horarios de la Fecha 1 y formato
Créditos:
Foto: Millonarios.

¡Se acaba el Mundial, pero el fútbol no para! La emoción del balón vuelve a encender los estadios del país con el inicio de la Liga BetPlay II-2026. Tras semanas vibrando con la cita orbital, es momento de volver a apoyar nuestro balompié. Le contamos lo que debe saber. 

Primera Fecha

  • Viernes, 24 de julio

    Llaneros vs. Deportivo Pereira — 6:10 p. m.

    Deportivo Cali vs. Jaguares — 8:15 p. m.

  • Sábado, 25 de julio

    Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional — 2:00 p. m.

    Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto — 4:05 p. m.

    Millonarios vs. Atlético Bucaramanga — 6:10 p. m.

    Deportes Tolima vs. Junior — 8:15 p. m.

  • Domingo, 26 de julio

    Internacional de Bogotá vs. América de Cali — 2:00 p. m.

    Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe — 4:05 p. m.

    Alianza FC vs. Fortaleza — 6:10 p. m.

    Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo — 8:15 p. m.

 

Formato del Torneo

1. Todos contra Todos: 19 fechas clasificatorias entre los 20 equipos del FPC.

2. Cuadrangulares semifinales: los 8 mejores de la tabla avanzan y se dividen en dos grupos (A y B) para jugar 6 fechas a ida y vuelta.

3. Gran final: los líderes de cada grupo disputarán la estrella del semestre a doble partido.

Liga Betplay
Horario
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
La ONU alerta por obesidad y dietas costosas en América Latina
La ONU alerta por obesidad y dietas costosas en América Latina
América Latina redujo el hambre en 2025, pero 32 millones de personas aún la padecen, mientras aumentan la obesidad y el costo de comer sano.
Política
¿Quién es Nicolás Barguil, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes?
Nicolás Barguil
Barguil fue elegido con 180 votos y prometió ofrecer garantías a todas las fuerzas políticas.
Entretenimiento
¿Niño o niña? El jugador Gustavo Puerta reveló el género de su bebé
Gustavo Puerta
La pareja anunció que está esperando una niña y compartió con sus seguidores la emotiva celebración de revelación de género, que estuvo llena de detalles en tonos rosados.
Política
De La Espriella respalda elección libre de las nuevas mesas del Congreso
Abelardo de La Espriella - Congreso-elección
El presidente electo felicitó a Honorio Henríquez y Nicolás Barguil y aseguró que buscará acuerdos sin interferir en las corporaciones.