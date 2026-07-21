Inicio de la Liga BetPlay: partidos, horarios de la Fecha 1 y formato

¡Se acaba el Mundial, pero el fútbol no para! La emoción del balón vuelve a encender los estadios del país con el inicio de la Liga BetPlay II-2026. Tras semanas vibrando con la cita orbital, es momento de volver a apoyar nuestro balompié. Le contamos lo que debe saber.

Primera Fecha

Viernes, 24 de julio Llaneros vs. Deportivo Pereira — 6:10 p. m. Deportivo Cali vs. Jaguares — 8:15 p. m.

Sábado, 25 de julio Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional — 2:00 p. m. Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto — 4:05 p. m. Millonarios vs. Atlético Bucaramanga — 6:10 p. m. Deportes Tolima vs. Junior — 8:15 p. m.

Domingo, 26 de julio Internacional de Bogotá vs. América de Cali — 2:00 p. m. Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe — 4:05 p. m. Alianza FC vs. Fortaleza — 6:10 p. m. Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo — 8:15 p. m.

Formato del Torneo

1. Todos contra Todos: 19 fechas clasificatorias entre los 20 equipos del FPC.

2. Cuadrangulares semifinales: los 8 mejores de la tabla avanzan y se dividen en dos grupos (A y B) para jugar 6 fechas a ida y vuelta.

3. Gran final: los líderes de cada grupo disputarán la estrella del semestre a doble partido.