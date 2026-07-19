Mundial 2030: conozca las fechas, las sedes y el formato

Con el silbatazo final del Mundial 2026 y la consagración de España como el nuevo campeón, la atención del planeta futbolístico se traslada de inmediato al futuro.

La próxima Copa del Mundo de la FIFA 2030 no será un torneo cualquiera; se tratará de una ambiciosa travesía diseñada para rendir el máximo tributo a las raíces de esta pasión global.

Esta edición romperá todos los moldes históricos al conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo (celebrada en Uruguay en 1930). Por primera vez en la historia, el torneo derribará fronteras para unir a tres continentes y seis países anfitriones (Europa, África y Sudamérica), demostrando el poder unificador del fútbol.

Fechas y formato del torneo

Calendario oficial: el certamen se disputará del 8 de junio al 21 de julio de 2030 .

el certamen se disputará del . Arranque simbólico: los duelos de apertura tendrán lugar en suelo sudamericano como un homenaje a los 100 años de la competición. Posteriormente, el grueso del torneo se trasladará a Europa y África.

los duelos de apertura tendrán lugar en suelo sudamericano como un homenaje a los 100 años de la competición. Posteriormente, el grueso del torneo se trasladará a Europa y África. Estructura: se mantendrá el formato de 48 selecciones (estrenado en 2026), lo que se traducirá en un total de 104 partidos.

¿Cómo se dividirá el Mundial 2030?

La organización principal y la gran mayoría de los compromisos recaerán sobre tres países:

España

Portugal

Marruecos

Partidos conmemorativos del Centenario

Para honrar la cuna del torneo en la década de 1930, Sudamérica albergará tres encuentros especiales:

Uruguay: 1 partido en Montevideo, la ciudad que albergó la primera final y coronó al primer campeón.

1 partido en Montevideo, la ciudad que albergó la primera final y coronó al primer campeón. Argentina: 1 partido, en reconocimiento a su estatus de finalista en 1930.

1 partido, en reconocimiento a su estatus de finalista en 1930. Paraguay: 1 partido, como distinción por ser la casa matriz de la Conmebol.

¡La cuenta regresiva para el 2030 ha comenzado!