El Pacto Histórico inició el nuevo periodo del Congreso con una agenda que toca directamente el trabajo, la salud, la educación, el medioambiente y el desarrollo de las regiones. La bancada anunció que impulsará el Estatuto del Trabajo y el Salario Vital, una ley contra el fracking y una regulación ética para el uso de la inteligencia artificial en Colombia.

El paquete legislativo también contempla iniciativas relacionadas con la justicia agraria, la gestión comunitaria del agua y la distribución de responsabilidades entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales.

El anuncio fue realizado este 20 de julio mediante un comunicado titulado El Pacto Histórico legisla por la vida, en el que la colectividad aseguró que su propósito será ampliar derechos, fortalecer la democracia y mantener las transformaciones promovidas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Salario vital y condiciones laborales dignas

Uno de los principales puntos de la agenda será el impulso al Estatuto del Trabajo y al Salario Vital. Para la bancada, ambas iniciativas buscan responder a una deuda histórica con los trabajadores colombianos y avanzar hacia mejores condiciones laborales.

El Pacto Histórico señaló que las propuestas estarán orientadas a reducir las desigualdades y hacer efectivo el mandato constitucional que reconoce el trabajo como un derecho.

Aunque el comunicado no detalla las condiciones, los montos o el alcance que tendría el denominado Salario Vital, la iniciativa aparece como una de las prioridades de la bancada para el nuevo periodo legislativo.

La discusión podría convertirse en uno de los debates centrales del Congreso, pues tendría implicaciones para trabajadores, empleadores y sectores productivos del país.

Defensa de la reforma a la salud

La bancada también anunció que continuará defendiendo la reforma a la salud y el reconocimiento de la educación superior como un derecho.

Su planteamiento parte de que el acceso a la salud y a la educación no debe depender de la capacidad económica de cada ciudadano, sino estar garantizado como parte de los derechos fundamentales.

De esta manera, el Pacto Histórico anticipó que mantendrá su respaldo a las principales reformas sociales promovidas durante el Gobierno Petro, incluso después del cambio de administración.

El comunicado sostiene que la colectividad buscará proteger el “legado transformador” del mandatario saliente, especialmente en materia de justicia social, ampliación de derechos, paz y participación democrática.

Ley contra el fracking y protección del agua

La defensa del medioambiente tendrá un espacio central dentro de la nueva agenda. El Pacto Histórico anunció que promoverá una ley contra el fracking, método de extracción de hidrocarburos que durante años ha generado discusiones políticas, económicas y ambientales en Colombia.

La bancada explicó que la iniciativa estará enfocada en la protección del agua, los ecosistemas y las comunidades ubicadas en territorios donde podrían desarrollarse proyectos extractivos.

También impulsará una Ley de Gestión Comunitaria del Agua, con la que busca reconocer el trabajo de las organizaciones que administran y protegen este recurso en diferentes regiones del país.

La propuesta pretende fortalecer la participación de las comunidades en la gobernanza y el cuidado del agua, especialmente en zonas rurales y territorios con dificultades para acceder a los servicios públicos.

Justicia para las comunidades rurales

Otro de los proyectos anunciados será la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, considerada por la bancada como una herramienta necesaria para mejorar el acceso a la justicia en el campo.

El objetivo será ofrecer mecanismos especializados para resolver conflictos relacionados con la tierra, la propiedad y los derechos de las comunidades rurales.

Según el Pacto Histórico, esta iniciativa también contribuirá a la construcción de paz y a la reducción de las desigualdades que históricamente han afectado al campo colombiano.

La agenda incluye, además, la defensa de los territorios y de los bienes comunes, elementos que la colectividad considera indispensables para avanzar en una paz con justicia social.

Una ley para regular la inteligencia artificial

Entre los anuncios más novedosos aparece la intención de impulsar una Ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial.

La bancada señaló que el desarrollo tecnológico debe estar al servicio de las personas y no poner en riesgo sus derechos fundamentales.

La propuesta buscará establecer principios para el uso de estas herramientas, proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos y garantizar que la implementación de la inteligencia artificial contribuya al bienestar colectivo.

Lea también: Petro acepta ser jefe político del Pacto Histórico tras dejar la Presidencia

El comunicado no precisa todavía cuáles serían las obligaciones para las empresas, las entidades públicas o las plataformas tecnológicas. Esos aspectos deberán conocerse cuando el proyecto sea presentado formalmente ante el Congreso.

Más autonomía para las regiones

El Pacto Histórico también presentará una Ley de Competencias para definir con mayor claridad las responsabilidades de la Nación y las entidades territoriales.

La iniciativa pretende fortalecer la autonomía de departamentos y municipios, acercar las instituciones a las comunidades y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre las regiones.

La bancada considera que una distribución más clara de las funciones y los recursos puede ayudar a mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones locales.

Lea también: Pacto Histórico se declara en oposición al nuevo Gobierno

Además, anunció que acompañará la discusión de la reforma tributaria y de la ley de presupuesto, con el argumento de que el Estado necesita recursos suficientes para financiar derechos sociales y fortalecer la inversión pública.

Con esta agenda, el Pacto Histórico dejó claro que su papel en el nuevo Congreso estará concentrado en defender las reformas iniciadas durante el Gobierno Petro y promover nuevas iniciativas en materia laboral, ambiental, territorial y tecnológica.

La bancada aseguró que continuará legislando “al lado del pueblo” para que las transformaciones iniciadas en los últimos años no se detengan y para que los derechos de las mayorías permanezcan en el centro de la discusión pública.