Pacto Histórico se declara en oposición al nuevo Gobierno

El Pacto Histórico anunció que se declarará en oposición al nuevo Gobierno y aseguró que ejercerá desde el Congreso una labor de control político “democrática, firme, responsable y alternativa”.

La decisión fue comunicada por la Dirección Nacional Provisional del Pacto Histórico y la Bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República, a través de un comunicado público fechado este 19 de julio de 2026.

Según el documento, los principales asuntos estratégicos relacionados con la actividad legislativa, el control político, la función electoral del Congreso y la elección de las mesas directivas serán definidos de manera “unitaria, democrática, transparente y pública”.

Oposición desde el Congreso

En el comunicado, el Pacto Histórico aseguró que actuará con unidad y coherencia desde el Congreso, con el objetivo de ejercer control político al Gobierno y presentar propuestas desde su agenda.

“Ejerceremos una oposición democrática, firme, responsable y alternativa, con iniciativa para realizar un riguroso control al Gobierno”, señala el documento.

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La colectividad también afirmó que buscará contribuir a la construcción de mayorías que, según indicó, necesita el país para hacer realidad un proyecto de transformaciones.

Defensa del legado de Petro

El Pacto Histórico sostuvo que mantendrá la defensa del legado progresista del presidente Gustavo Petro, así como de los derechos y garantías políticas y las reformas sociales impulsadas durante su Gobierno.

El comunicado también señala que la colectividad estará junto al pueblo en el ejercicio de los derechos a la participación, la organización, la movilización y la protesta social, como expresiones legítimas de la democracia.

Mesas directivas y garantías para la oposición

La bancada también manifestó que considera prioritario que las nuevas mesas directivas del Senado y de la Cámara garanticen plenamente los derechos de la oposición, el pluralismo y la libre deliberación pública.

Además, pidió que no exista persecución ni exclusión por razones políticas y reivindicó el papel del Congreso como una rama independiente del poder público.

Según el comunicado, las determinaciones adoptadas por la bancada serán vinculantes para sus integrantes y se harán públicas, bajo los principios de transparencia, representación democrática y rendición de cuentas.