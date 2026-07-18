Pacto Histórico eligió a Carrascal y Mondragón como voceros legislativos

La bancada del Pacto Histórico escogió a María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón como sus voceros en la Cámara de Representantes. Ambos coordinarán la actuación legislativa de la colectividad durante el primer semestre del gobierno de Abelardo De La Espriella.

La decisión fue confirmada por los propios congresistas a través de sus redes sociales. Carrascal señaló que asumirá la vocería de la oposición en la Cámara y la coordinación de la bancada junto con Mondragón, mientras que este indicó que fueron elegidos por más de 40 integrantes del Pacto Histórico.

La bancada prepara su estrategia de oposición

Carrascal es representante a la Cámara por Bogotá y Mondragón ocupa una curul por el Valle del Cauca. Los dos pertenecen al Pacto Histórico y han participado conjuntamente en iniciativas relacionadas con asuntos laborales y sociales durante el periodo legislativo que termina.

La designación se conoce antes de la instalación del nuevo Congreso, prevista para el 20 de julio, y después de que el Pacto Histórico anunciara que ejercerá oposición frente al gobierno que comenzará el próximo 7 de agosto.

Según Mondragón, la bancada presentará en los próximos días un paquete de reformas sociales que buscará tramitar durante la nueva legislatura. El representante también aseguró que la colectividad actuará junto con el excandidato presidencial Iván Cepeda y defenderá parte de las políticas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Carrascal, por su parte, señaló que la bancada concentrará su trabajo en el control político, la defensa de los derechos laborales, la educación, la salud, la paz, el medioambiente y los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. También sostuvo que la oposición respaldará las decisiones del nuevo Ejecutivo que considere beneficiosas para el país.

¿Qué implica la nueva vocería?

La elección de Carrascal y Mondragón busca establecer quiénes coordinarán las posiciones y actuaciones del Pacto Histórico dentro de la Cámara de Representantes. Esto incluye la presentación de las posturas de la bancada en los debates y la articulación de las iniciativas que la colectividad impulse durante los primeros meses del nuevo gobierno.

El Estatuto de la Oposición establece que las organizaciones declaradas en esa posición pueden ejercer control político, presentar alternativas y acceder a garantías dentro del Congreso. Entre ellas está la posibilidad de que los voceros de las bancadas opositoras participen en la definición del orden del día de plenarias y comisiones en determinadas sesiones.

La designación anunciada se limita a la Cámara y al primer semestre del nuevo gobierno. Por ahora, la colectividad no ha informado quién ejercerá una función equivalente en el Senado ni ha revelado el contenido específico de las reformas que presentará.

Carrascal y Mondragón asumirán formalmente su papel con el inicio de la nueva legislatura. Los siguientes pasos serán la instalación del Congreso, la definición de las mesas directivas y la presentación del paquete legislativo anunciado por la bancada.