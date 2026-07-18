BID niega haber destinado USD 60 millones al empalme de De la Espriella

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) negó haber destinado USD 60 millones no reembolsables para financiar el proceso de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La entidad aclaró que la cifra se relaciona con una cartera de cooperación técnica que ya estaba en ejecución en Colombia y no con recursos nuevos para el Gobierno entrante.

La precisión fue entregada por Ramiro López-Ghio, representante del Grupo BID en Colombia, en respuesta a un derecho de petición presentado por Caracol Radio. Según la comunicación, el banco no aprobó una transferencia específica para la transición presidencial ni puso recursos a libre disposición del equipo de De la Espriella. López-Ghio figura como el actual representante de la entidad en el país.

El anuncio que hizo De la Espriella

El 29 de junio, De la Espriella aseguró durante una transmisión en sus redes sociales que el BID había destinado USD 60 millones no reembolsables para apoyar el empalme. El presidente electo presentó el supuesto respaldo como una señal de confianza internacional en la administración que asumirá el próximo 7 de agosto.

La afirmación también fue difundida por Defensores de la Patria, equipo político del mandatario electo, que señaló que los recursos servirían para fortalecer la transición y brindar acompañamiento técnico durante la etapa inicial del nuevo Gobierno.

Sin embargo, el BID indicó que no existe una operación aprobada con ese propósito. La entidad explicó que mantiene en Colombia una cartera activa de cooperación técnica no reembolsable cercana a USD 63 millones, compuesta por operaciones previamente aprobadas y que actualmente se encuentran en ejecución.

¿Qué son los USD 63 millones mencionados por el BID?

De acuerdo con el banco, esos recursos no corresponden a un desembolso nuevo, una donación directa al presidente electo ni una partida que pueda utilizarse para cubrir gastos generales del empalme. Cada operación tiene objetivos definidos, reglas de administración y entidades ejecutoras responsables.

La cooperación técnica del BID se utiliza para transferir conocimientos, preparar proyectos y fortalecer capacidades institucionales. Aunque algunas operaciones son no reembolsables, esto no significa que el dinero sea entregado sin condiciones o que pueda destinarse libremente a otros fines. El propio organismo define esta modalidad como un subsidio otorgado a un país para actividades específicas de cooperación técnica.

El organismo señaló que, si el nuevo Gobierno solicita apoyo, podrá recibir asistencia mediante el trabajo técnico continuo y las operaciones que ya hayan sido aprobadas. Cualquier cooperación adicional deberá tramitarse bajo las políticas y procedimientos internos del BID.