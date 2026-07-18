Ecopetrol informó que fue víctima de un ciberataque en el que un actor externo obtuvo acceso no autorizado a parte de sus sistemas digitales y descargó información asociada con alrededor de 3.300 cuentas de usuario.

Según la compañía, durante el ataque también se intentó ejecutar un ransomware, un tipo de software malicioso que bloquea o secuestra información para exigir un pago. Sin embargo, aseguró que este intento fue neutralizado gracias a los controles de ciberseguridad implementados.

La empresa indicó que, tras extraer la información, el atacante envió exigencias de extorsión y amenazó con hacer públicos los datos obtenidos de forma ilegal.