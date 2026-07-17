Antes de convertirse en uno de los abogados más conocidos del país y llegar a la Presidencia electa de Colombia, Abelardo De La Espriella Otero tuvo dos referentes que marcaron su carácter, su disciplina y su manera de entender la vida pública: sus padres, Abelardo De La Espriella Juris y María Eugenia Otero Aldana.

La historia familiar del llamado ‘Tigre’ está atravesada por el derecho, la política, el trabajo, la cultura y una anécdota que su padre ha contado como un episodio decisivo: el día en que, antes de nacer, estuvo a punto de morir en un naufragio en La Mojana.

El padre que lo acercó al derecho

Abelardo De La Espriella Juris nació en Sahagún, Córdoba, y construyó una carrera vinculada al derecho, el servicio público y la política regional. Aunque también es abogado, su especialidad no ha sido el derecho penal, sino el derecho notarial.

Estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Libre de Bogotá, donde también se especializó en Derecho Procesal. Además, adelantó estudios en administración pública en España y se formó en Derecho Público en universidades como el Externado de Colombia y Santo Tomás.

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A lo largo de su trayectoria se desempeñó como jefe de personal y director administrativo del Ministerio de Agricultura, director de Mercadeo Exterior de Ganado y Carne, asesor jurídico de la Gobernación de Córdoba, diputado a la Asamblea de Córdoba y magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de ese departamento.

También fue presidente de ese tribunal, presidente del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, profesor de Derecho Procesal Administrativo, fundador de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en Montería, y docente de Régimen Municipal y Departamental.

Una vida entre política y servicio público

La política también hizo parte de su camino. A mediados de los años ochenta fue diputado de Córdoba por el Partido Liberal y, en 1989, llegó al Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba.

En 1994 renunció a ese cargo para aspirar a la Gobernación de Córdoba por el Nuevo Liberalismo. Sin embargo, perdió frente a Carlos Buelvas Aldana, candidato respaldado por una coalición entre liberales y conservadores.

Con los años, De La Espriella Juris también se consolidó como una figura pública activa y simpatizante del uribismo. Esa mezcla entre derecho, poder regional, servicio público y debate político hizo parte del ambiente en el que creció Abelardo De La Espriella Otero.

De su padre, según ha contado el propio presidente electo, aprendió el amor por el arte, la cultura y la buena música.

María Eugenia Otero, la fuerza del trabajo

La madre de Abelardo De La Espriella es María Eugenia Otero Aldana, integrante de una reconocida familia ganadera de Córdoba, con conexiones históricas en la política regional.

En el relato íntimo del ‘Tigre’, su madre aparece como una figura de carácter, disciplina y trabajo constante. Él mismo ha destacado que de ella heredó la capacidad inagotable de trabajar.

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“Mi madre es una trabajadora incansable, la que maneja las finanzas y los negocios es mi mamá”, ha dicho De La Espriella sobre María Eugenia Otero.

Si su padre representó el derecho, la cultura y la vida pública, su madre encarnó la fortaleza familiar, la administración y el sentido práctico de los negocios. Ambos marcaron caminos distintos, pero complementarios, en la formación del hoy presidente electo.