Antes de convertirse en uno de los abogados más conocidos del país y llegar a la Presidencia electa de Colombia, Abelardo De La Espriella Otero tuvo dos referentes que marcaron su carácter, su disciplina y su manera de entender la vida pública: sus padres, Abelardo De La Espriella Juris y María Eugenia Otero Aldana.
La historia familiar del llamado ‘Tigre’ está atravesada por el derecho, la política, el trabajo, la cultura y una anécdota que su padre ha contado como un episodio decisivo: el día en que, antes de nacer, estuvo a punto de morir en un naufragio en La Mojana.
El padre que lo acercó al derecho
Abelardo De La Espriella Juris nació en Sahagún, Córdoba, y construyó una carrera vinculada al derecho, el servicio público y la política regional. Aunque también es abogado, su especialidad no ha sido el derecho penal, sino el derecho notarial.
Estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Libre de Bogotá, donde también se especializó en Derecho Procesal. Además, adelantó estudios en administración pública en España y se formó en Derecho Público en universidades como el Externado de Colombia y Santo Tomás.
Vea también: ¿Quién es Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella?
A lo largo de su trayectoria se desempeñó como jefe de personal y director administrativo del Ministerio de Agricultura, director de Mercadeo Exterior de Ganado y Carne, asesor jurídico de la Gobernación de Córdoba, diputado a la Asamblea de Córdoba y magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de ese departamento.
También fue presidente de ese tribunal, presidente del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, profesor de Derecho Procesal Administrativo, fundador de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en Montería, y docente de Régimen Municipal y Departamental.
Una vida entre política y servicio público
La política también hizo parte de su camino. A mediados de los años ochenta fue diputado de Córdoba por el Partido Liberal y, en 1989, llegó al Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba.
En 1994 renunció a ese cargo para aspirar a la Gobernación de Córdoba por el Nuevo Liberalismo. Sin embargo, perdió frente a Carlos Buelvas Aldana, candidato respaldado por una coalición entre liberales y conservadores.
Con los años, De La Espriella Juris también se consolidó como una figura pública activa y simpatizante del uribismo. Esa mezcla entre derecho, poder regional, servicio público y debate político hizo parte del ambiente en el que creció Abelardo De La Espriella Otero.
De su padre, según ha contado el propio presidente electo, aprendió el amor por el arte, la cultura y la buena música.
María Eugenia Otero, la fuerza del trabajo
La madre de Abelardo De La Espriella es María Eugenia Otero Aldana, integrante de una reconocida familia ganadera de Córdoba, con conexiones históricas en la política regional.
En el relato íntimo del ‘Tigre’, su madre aparece como una figura de carácter, disciplina y trabajo constante. Él mismo ha destacado que de ella heredó la capacidad inagotable de trabajar.
Vea también: Abelardo de la Espriella: “Mis límites son la Constitución y la ley”
“Mi madre es una trabajadora incansable, la que maneja las finanzas y los negocios es mi mamá”, ha dicho De La Espriella sobre María Eugenia Otero.
Si su padre representó el derecho, la cultura y la vida pública, su madre encarnó la fortaleza familiar, la administración y el sentido práctico de los negocios. Ambos marcaron caminos distintos, pero complementarios, en la formación del hoy presidente electo.
El naufragio en La Mojana
Uno de los episodios más llamativos de esta historia familiar ocurrió el 2 de enero de 1978, cuando Abelardo De La Espriella Juris viajaba junto a su esposa, María Eugenia Otero Aldana, quien tenía cuatro meses de embarazo.
Según ha relatado el padre del ‘Tigre’, ambos iban en una lancha desde San Marcos hacia La Mojana, Sucre, cuando la embarcación se hundió poco después de iniciar el recorrido.
“Un día de enero, precisamente el 2 de enero de 1978, viajábamos de San Marcos hacia La Mojana, en una lancha que partía, como la piragua del viejo puerto, no a las playas de amor de Intimízagua, sino al firme, a Grabón, en plena Mojana”, contó De La Espriella Juris.
De acuerdo con su versión, la lancha se hundió a pocos metros de haber zarpado.
“La lancha zarpó y a 1.000 metros se hundió. Y se hundió con la mamá del ‘Tigre’, que tenía cuatro meses de embarazo”, narró.
El abogado aseguró que se lanzó al agua para rescatar a su esposa y al hijo que ella esperaba.
“Todos saltaron y fueron rescatados, pero María Eugenia y el ‘Tigre’ se hundieron y yo me hundí con ellos para rescatarlos. Los rescaté y me los quitaron de mis brazos”, relató.
Según su testimonio, él también estuvo a punto de morir durante el accidente, hasta que un barquero logró sacarlo del agua. Para De La Espriella Juris, aquel episodio tuvo un significado especial: “Esto fue una predestinación”.
La familia detrás del ‘Tigre’
Abelardo De La Espriella Otero, de 47 años, es el tercero de cuatro hijos del matrimonio entre Abelardo De La Espriella Juris y María Eugenia Otero Aldana.
Su historia no puede entenderse únicamente desde los estrados judiciales, la opinión pública o la política. Detrás de su figura también hay una familia marcada por el derecho, el trabajo, la vida pública, la tradición regional y una historia de supervivencia que su padre ha convertido en parte del relato familiar.
De un lado, un padre abogado, exmagistrado y hombre de la política cordobesa. Del otro, una madre trabajadora, administradora de los negocios familiares y figura central en su formación personal.
En medio de ambos, un hijo que convirtió esas influencias en parte de su identidad pública. Por eso, hablar de los padres de Abelardo De La Espriella no es solo responder quiénes son. Es asomarse al origen familiar del hombre que hoy llega al poder con una historia marcada por Córdoba, el derecho, la disciplina y un rescate que, según su padre, parecía escrito antes de tiempo.