¿Quién es Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella?

Mientras millones de colombianos seguían los resultados de las elecciones presidenciales de 2026, una mujer observaba la jornada con la serenidad que, según ella misma ha contado, le da la fe. A pocos metros del presidente electo Abelardo de la Espriella estaba Ana Lucía Pineda, su esposa, compañera de vida desde hace 19 años y una de las personas que más influencia ha tenido en las decisiones personales y profesionales del nuevo mandatario.

Para muchos colombianos su nombre comenzó a sonar con fuerza durante la campaña presidencial. Sin embargo, la historia de Ana Lucía Pineda no empezó en la política. Es una historia de familia, emprendimiento, fe y una relación que nació mucho antes de que alguno de los dos imaginara que terminaría llegando a la Casa de Nariño.

¿Quién es Ana Lucía Pineda?

Ana Lucía Pineda nació en Montería, Córdoba, en el seno de una familia integrada por Regina Aruachán y Gabriel Antonio Pineda. Creció junto a sus hermanos en un entorno donde la disciplina, la educación y los valores familiares ocuparon un lugar central.

Estudió en el Colegio Británico de Montería y posteriormente se trasladó a Bogotá para cursar Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana. Durante su formación desarrolló un interés especial por la gestión organizacional, el mercadeo, los recursos humanos y los sistemas de calidad, áreas que más adelante marcarían buena parte de su trayectoria profesional.

Hoy, a sus 38 años, combina distintas facetas: empresaria, madre de cuatro hijos, líder de proyectos sociales y, ahora, futura primera dama de Colombia.

Cómo conoció Ana Lucía Pineda a Abelardo de la Espriella

La historia de amor entre Ana Lucía y Abelardo comenzó mucho antes de convertirse en pareja.

Las familias de ambos eran cercanas y se conocían desde hacía años. Existen fotografías en las que aparecen juntos cuando eran niños, compartiendo espacios familiares sin imaginar que el destino terminaría uniéndolos décadas después.

Con el paso del tiempo dejaron de verse. Cada uno siguió su camino hasta que, diez años más tarde, volvieron a encontrarse.

Abelardo la reconoció un día cuando ella se dirigía a estudiar. Tiempo después coincidieron nuevamente en la oficina de la madre del hoy presidente electo. Fue allí donde ocurrió el reencuentro definitivo.

Ana Lucía ha contado que para ella fue amor a primera vista. Desde entonces comenzaron una relación que ya completa 19 años y que ambos describen como un noviazgo que nunca ha terminado.