¿Quién es Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella?

Mientras millones de colombianos seguían los resultados de las elecciones presidenciales de 2026, una mujer observaba la jornada con la serenidad que, según ella misma ha contado, le da la fe. A pocos metros del presidente electo Abelardo de la Espriella estaba Ana Lucía Pineda, su esposa, compañera de vida desde hace 19 años y una de las personas que más influencia ha tenido en las decisiones personales y profesionales del nuevo mandatario.
Para muchos colombianos su nombre comenzó a sonar con fuerza durante la campaña presidencial. Sin embargo, la historia de Ana Lucía Pineda no empezó en la política. Es una historia de familia, emprendimiento, fe y una relación que nació mucho antes de que alguno de los dos imaginara que terminaría llegando a la Casa de Nariño.
¿Quién es Ana Lucía Pineda?
Ana Lucía Pineda nació en Montería, Córdoba, en el seno de una familia integrada por Regina Aruachán y Gabriel Antonio Pineda. Creció junto a sus hermanos en un entorno donde la disciplina, la educación y los valores familiares ocuparon un lugar central.
Estudió en el Colegio Británico de Montería y posteriormente se trasladó a Bogotá para cursar Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana. Durante su formación desarrolló un interés especial por la gestión organizacional, el mercadeo, los recursos humanos y los sistemas de calidad, áreas que más adelante marcarían buena parte de su trayectoria profesional.
Hoy, a sus 38 años, combina distintas facetas: empresaria, madre de cuatro hijos, líder de proyectos sociales y, ahora, futura primera dama de Colombia.
Cómo conoció Ana Lucía Pineda a Abelardo de la Espriella
La historia de amor entre Ana Lucía y Abelardo comenzó mucho antes de convertirse en pareja.
Las familias de ambos eran cercanas y se conocían desde hacía años. Existen fotografías en las que aparecen juntos cuando eran niños, compartiendo espacios familiares sin imaginar que el destino terminaría uniéndolos décadas después.
Con el paso del tiempo dejaron de verse. Cada uno siguió su camino hasta que, diez años más tarde, volvieron a encontrarse.
Abelardo la reconoció un día cuando ella se dirigía a estudiar. Tiempo después coincidieron nuevamente en la oficina de la madre del hoy presidente electo. Fue allí donde ocurrió el reencuentro definitivo.
Ana Lucía ha contado que para ella fue amor a primera vista. Desde entonces comenzaron una relación que ya completa 19 años y que ambos describen como un noviazgo que nunca ha terminado.
La mujer que le habla al oído al presidente electo
Quienes conocen de cerca a la pareja aseguran que Ana Lucía ocupa un lugar fundamental en la vida de Abelardo de la Espriella. No es casualidad que él la llame públicamente su “arma secreta”.
La expresión no tiene que ver con estrategias políticas ni con protagonismos detrás de escena. Tiene que ver con la confianza.
Ana Lucía es una de las pocas personas que puede decirle exactamente lo que piensa sin filtros. Su intuición, criterio y capacidad de análisis han sido determinantes en momentos importantes de la vida del hoy presidente electo.
Durante años trabajó junto a él en la consolidación de De La Espriella Lawyers, donde asumió responsabilidades relacionadas con la implementación de sistemas de calidad, cumplimiento y selección de personal.
Más allá de los aspectos empresariales, quienes los rodean coinciden en algo: Ana Lucía suele ser la voz que ayuda a aterrizar decisiones, aporta perspectiva y ofrece consejos transparentes nacidos desde el amor y la confianza.
Empresaria y creadora de proyectos propios
La historia de Ana Lucía Pineda también está ligada al emprendimiento. Es fundadora de Amore Gelatería y ha participado en iniciativas empresariales tanto en Colombia como en Estados Unidos, especialmente en sectores relacionados con la gastronomía, la cultura y el entretenimiento.
Su perfil profesional se ha caracterizado por la organización, la disciplina y la capacidad de liderar equipos.
Lejos de los reflectores, ha construido una carrera enfocada en la gestión de proyectos y en el desarrollo de iniciativas con impacto empresarial y social.
Los hijos de Ana Lucía Pineda y Abelardo de la Espriella
Si hay un papel que Ana Lucía considera el más importante de su vida es el de madre. Junto a Abelardo de la Espriella tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.
Quienes la conocen aseguran que gran parte de su tiempo gira alrededor de ellos. La educación en valores, la disciplina, el amor propio y la construcción de carácter han sido principios constantes dentro de su hogar.
Durante la campaña presidencial, la seguridad del candidato fue una de las principales preocupaciones de la familia. Los niños entendían que la exposición pública implicaba riesgos y momentos de tensión.
Por eso, tanto Ana Lucía como Abelardo se esforzaron por explicarles el contexto de la situación y transmitirles tranquilidad en medio de una campaña intensa.
La fe que la acompañó durante la campaña
Otro aspecto esencial para entender quién es Ana Lucía Pineda es su profunda fe católica.
Ella misma ha reconocido que buena parte de la tranquilidad que proyecta proviene de su relación con Dios.
Durante la campaña presidencial acompañó a su esposo en numerosos recorridos por el país y recibió decenas de muestras de afecto de ciudadanos que le entregaban rosarios como símbolo de apoyo y oración.
Hoy conserva más de 80.
Para Ana Lucía, la oración ocupa un lugar importante en la vida cotidiana. Reza el rosario con frecuencia y considera la fe una herramienta fundamental para enfrentar momentos de incertidumbre.
Voces de Tigresas, su recorrido por Colombia
Mientras Abelardo recorría el país como candidato presidencial, Ana Lucía desarrolló su propia iniciativa.
Se trató de Voces de Tigresas, un espacio que la llevó a recorrer distintas regiones para escuchar a mujeres de diferentes edades, profesiones y contextos sociales.
A través de esos encuentros conoció historias de madres, emprendedoras, estudiantes, lideresas y trabajadoras que compartieron sus preocupaciones y expectativas sobre el futuro del país.
La experiencia le permitió acercarse a realidades diversas y fortalecer una faceta que quienes la conocen destacan constantemente: su capacidad para escuchar.
La historia detrás del presidente
La vida pública suele concentrarse en quien ocupa el cargo. Sin embargo, detrás de cada líder también existen historias personales que ayudan a entender quiénes son.
La de Ana Lucía Pineda es una de ellas.
Es la historia de una mujer que construyó una carrera propia, formó una familia, acompañó el crecimiento profesional de su esposo y recorrió el país escuchando a otras mujeres mientras Colombia vivía una de las campañas presidenciales más intensas de los últimos años.
Se conocen desde niños. Llevan 19 años juntos. Tienen cuatro hijos. Comparten la fe, los proyectos y la vida.
Por eso, cuando Abelardo de la Espriella la define como su “arma secreta”, la frase parece describir algo mucho más profundo que una estrategia política: la confianza absoluta en la persona que ha estado a su lado durante casi dos décadas y que hoy se prepara para acompañarlo en uno de los capítulos más importantes de su historia.