El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que, junto a la primera dama Ana Lucía Pineda y el grupo Tigresas de la Patria, lograron reunir más de siete toneladas de ayudas humanitarias para apoyar a las familias afectadas por las fuertes inundaciones en el departamento de Arauca.
Sin embargo, el mandatario explicó que las donaciones aún no han podido ser entregadas debido al grave deterioro de las carreteras y al colapso de varios puentes que mantienen incomunicadas algunas zonas del departamento. Por esta razón, su equipo trabaja en un operativo logístico para trasladar la ayuda por vía aérea lo antes posible.
Las ayudas, que incluyen mercados, alimentos y elementos de primera necesidad, permanecen almacenadas en Bucaramanga, listas para ser enviadas tan pronto las condiciones permitan su transporte hacia las comunidades damnificadas.
La emergencia invernal ha dejado más de 9.000 familias afectadas en Arauca, donde las intensas lluvias provocaron desbordamientos de ríos, inundaciones y daños en la infraestructura vial. La situación llevó a las autoridades a declarar la calamidad pública, mientras continúan las labores de atención a los damnificados.