El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que, junto a la primera dama Ana Lucía Pineda y el grupo Tigresas de la Patria, lograron reunir más de siete toneladas de ayudas humanitarias para apoyar a las familias afectadas por las fuertes inundaciones en el departamento de Arauca.

Sin embargo, el mandatario explicó que las donaciones aún no han podido ser entregadas debido al grave deterioro de las carreteras y al colapso de varios puentes que mantienen incomunicadas algunas zonas del departamento. Por esta razón, su equipo trabaja en un operativo logístico para trasladar la ayuda por vía aérea lo antes posible.