Inpec refuerza cárcel de Itagüí tras alerta por posible fuga masiva



El Inpec anunció nuevas medidas de seguridad en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, después de las denuncias sobre un posible plan de fuga masiva. La entidad ordenó refuerzos internos, mayor control perimetral y revisión especial de ingresos, traslados y cambios de turno.

Refuerzos dentro y fuera del penal

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informó que adoptará medidas preventivas en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Itagüí, luego de las alertas públicas sobre un presunto plan de fuga. Las acciones, según la entidad, se toman por instrucción del Ministerio de Justicia y del propio Inpec.

Entre las primeras decisiones está el traslado de los grupos especiales GROPE para reforzar los puestos de seguridad dentro del establecimiento. Estos equipos serán enviados desde la Dirección General del Inpec con el propósito de apoyar los controles internos del penal.

La entidad también informó que el director regional adelanta gestiones con la Policía Nacional para fortalecer la seguridad perimetral. Además, se busca establecer un tercer anillo de seguridad con apoyo del Ejército Nacional, una medida orientada a ampliar la vigilancia en los alrededores del centro carcelario.

El Inpec indicó que también se reforzarán los protocolos durante las remisiones médicas y jurídicas, uno de los momentos de mayor riesgo en la custodia de personas privadas de la libertad. La instrucción es aumentar las medidas de seguridad durante esos traslados para reducir la posibilidad de una fuga.

Más requisas y control con cámaras

Otra de las órdenes impartidas al personal del penal es incrementar las requisas y los registros a los automotores y a las personas que ingresan al establecimiento, incluidos visitantes y abogados. La medida apunta a revisar con mayor rigor los accesos al penal mientras avanza la verificación de la alerta.

El Inpec aseguró que el establecimiento mantiene control permanente con apoyo de 36 cámaras de monitoreo y vigilancia, activas las 24 horas del día. También reiteró a los funcionarios las medidas de prevención durante los desplazamientos asociados a cambios de turno y salidas del penal, con el fin de evitar posibles ataques o atentados.

La entidad agregó que el director regional Noroeste y una comisión de la Dirección General del Inpec se trasladarán al establecimiento penitenciario para supervisar y verificar los servicios y controles de seguridad. De forma paralela, el director regional sostiene una reunión con la Procuraduría para coordinar acciones preventivas frente a las denuncias.

Hasta ahora, lo confirmado es la adopción de medidas preventivas por parte del Inpec. No hay una confirmación oficial de que el supuesto plan de fuga exista, esté en marcha o tenga responsables identificados. La alerta inicial fue puesta en conocimiento de las autoridades y motivó la solicitud de revisión hecha a la Fiscalía General de la Nación.

El caso seguirá en etapa de verificación. Lo inmediato será la supervisión del penal por parte de la comisión del Inpec, la coordinación con Policía, Ejército y Procuraduría, y la revisión que adelanten las autoridades competentes para establecer si la denuncia tiene soporte suficiente para activar nuevas actuaciones judiciales o penitenciarias.