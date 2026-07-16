El alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó un nuevo balance de seguridad y anunció lo que calificó como un gran golpe contra el homicidio en la ciudad. Según el mandatario, en los últimos 45 días las autoridades lograron 84 capturas y la desarticulación de dos estructuras criminales.

Las bandas afectadas fueron identificadas como ‘Los de la R’ y ‘Los Piolos’, señaladas por las autoridades de participar en 11 homicidios y tentativas de homicidio. Además, estarían vinculadas con economías ilegales que superarían los $400 millones mensuales.

Cali va contra las estructuras homicidas

De acuerdo con el balance entregado por Eder, en lo corrido de 2026 Cali completa 11 grandes operaciones contra el homicidio, con 282 personas capturadas por este delito, entre ellas 15 menores de edad aprehendidos.

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El alcalde también informó que las autoridades han retirado de circulación 761 armas de fuego, como parte de la estrategia para reducir los hechos violentos y debilitar a las estructuras criminales que operan en distintos sectores de la ciudad.

Advertencia a quienes usen menores para delinquir

Durante su pronunciamiento, Eder lanzó una advertencia directa contra quienes instrumentalicen menores de edad para cometer delitos.

“Que lo sepan los delincuentes, cualquier adulto que instrumentalice menores de edad para cometer delitos tendrá cárcel hasta por 40 años, porque ya está en vigencia en Colombia la Ley 2590 de 2026, impulsada desde las ciudades capitales”, afirmó el alcalde.

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El mandatario caleño también aseguró que trabajará de la mano con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, para fortalecer la seguridad en Cali y avanzar en una estrategia más contundente contra las bandas criminales.

Con este balance, la administración distrital busca mostrar resultados frente a uno de los delitos que más preocupa a los ciudadanos y enviar un mensaje de presión a las estructuras dedicadas al homicidio, la extorsión y otras economías ilegales en la capital del Valle.